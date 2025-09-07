永和大陳都更工地遭竊觸發警報　警包抄逮3人竊盜團夥

▲陳男夥同王男與吳男，行竊大陳都更工地，警方及時趕抵將3人逮捕移送。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區保案路上的大陳都更工地，日前傳出有竊盜團夥侵入行竊，警方獲報，立即到場包抄圍捕，在工地外逮捕一名男子，並查獲各式水電、五金及鋁門窗等贓物，另在工地內發現來不及逃跑的2名同夥，又查獲遭竊的發電機，警方依法將3人帶回派出所偵辦。

據了解，平時無正當職業又居無定所的44歲陳男，注意到新北永和大陳都更工地，近期已部分完工。上週四（4日）清晨6時許，趁無人看管之際，夥同30歲王男、54歲吳男2人，潛入工地內行竊，得手鋁門窗、水龍頭、無熔線斷路器、鎖頭及電線，放在借來的貨車上，由陳男負責看管。王、吳2人則繼續搜尋有無可竊取物品。

▲警方在工地內查獲剛被竊取的發電機。（圖／記者陸運陞翻攝）

但3人潛入工地行竊已觸發警報，外包廠商即時發現，立即報警處理。警方隨即趕往，在工地外小貨車上發現陳男，並查獲所竊取贓物，隨後又在工地內發現王男及吳男，警方一併帶回偵辦；3人坦承因沒錢花用，才臨時起意前來工地行竊。警詢後依加重竊盜、侵入住居等罪，將3人移送新北地檢署偵辦。

▲警方在陳男借來的客貨車上，查獲鋁門窗以及各式水電五金。（圖／記者陸運陞翻攝）