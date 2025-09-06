變態韓男！留學日本「強押10幾歲櫻花妹」宿舍硬上：歐巴教你韓文

▲來自南韓的30歲申姓男子在日本東京留學時，強押當地年僅10幾歲少女至宿舍暴力性侵。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

近年來南韓軟實力大增，透過流行音樂與影劇擴大影響力，在日本也形成重要的流行文化。不過，一名30歲的韓籍男性，卻濫用韓國流行文化的優勢，透過語言交換App結識日本當地女性後，竟然將對方誘騙至自己所就讀的大學宿舍「暴力性侵」，時隔半年被日本警方逮捕。

根據日媒《產經新聞》、《日本新聞網》，現年30歲的韓籍申姓男性曾在一橋大學留學，透過語言交換App邂逅一名年僅10幾歲的日本當地女孩，兩人透過該平台聊天約一個星期，於是申姓男子才知道女孩醉心於學習韓語、韓國文化，因此才趁機伸出淫爪，向女方提議「直接見面」。

該起事件發生於今年3月4日，當天申姓男子與該名日本女性見面後，兩人共進午餐。之後，申男又向女方提議，「如果妳對我就讀的大學感興趣，那麼妳要不要來玩？」

於是，申姓韓男便將受害女子直接帶到位於東京都小平市的一橋大學學生宿舍，押進宿舍房間內「暴力性侵」。事發兩天後，因為女兒才10幾歲，受害女性的母親3月6日憤怒前往警察署提告。同月，申姓男子從一橋大學畢業。

申姓男子否認犯下性侵案。他向警方表示，「我承認有接吻、雙方有肢體之間的接觸，但我沒有越過那條底線，從沒有做過接下來會做的事！」

報導指出，日本警方直到9月4日，才以涉嫌不同意性交等罪來逮捕該名來自南韓的30歲申姓男性。

對此，日本Yahoo一名網友提到語言交換App配對的設定問題，並表示多數在日本的外籍人士會以「讓我來教妳英語」等理由獵豔日本女性，導致「日本女孩很Easy」的印象深植人心。

另外，也有其他日本網友呼籲，「一橋大學應該要撤銷他的畢業資格」、「從被害人母親提告到警方逮捕，竟然花了半年的時間」、「大家對於每天都有外國人在日本犯罪的感想是？希望政府拿出辦法」、「希望這些大學能向外國人多收取學費，不要再免費辦學了」。