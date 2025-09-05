宜蘭傳藝「12公尺大士爺」鎮守　9月限定「文化奇幻秀」天天登場

▲宜蘭傳藝園區日前普渡「12公尺大士爺」鎮守，在活動尾聲火化，象徵大士爺升天離境、一併帶走各方好兄弟，恢復平靜。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）



記者林育綾／綜合報導

國曆9月恰逢中元普渡，宜蘭傳藝園區日前排開百尺長桌，還有高達12公尺的大士爺紙糊神像鎮守現場，氣氛莊嚴又震撼。緊接主打文化奇幻秀《盛宴搗蛋鬼》，將馬戲、舞蹈、戲劇跨界結合，把「鬼月」翻轉成歡樂又寓教於樂的祭典活動，9月期間限定天天登場。

宜蘭傳藝園區延續月初的祈安氛圍，9月28日將攜手金門縣政府，舉行「中秋博狀元餅」活動，在月河廣場登場，將百年的「博餅」習俗搬進園區，狀元親臨帶領遊客擲骰祈福、贏取福餅。

此外還以中元節典故為靈感，邀請《創造焦點》表演藝術團隊，全新編創劇目《盛宴搗蛋鬼》在整個9月份演出，結合馬戲、舞蹈與戲劇，將「鬼月」翻轉成熱鬧又寓教於樂的奇幻秀。

故事中兩隻搗蛋鬼亂入普渡祭典，偷食、惡作劇、挑戰規矩，引發一場瘋狂派對的騷動，最終在祭典儀式中領悟敬畏，觀眾也將在笑聲與驚喜中，重新認識中元文化背後的智慧。

《盛宴搗蛋鬼》

演出團隊：創造焦點

演出日期：9月1日至9月30日

場次時間：周一至周四 13:00、周五至周日13:00、15:30

演出地點：廟埕廣場