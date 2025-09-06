　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民進黨反擊藍才是「萊爾、區特」　Cheap看諧音傻：小編是臥底？

▲國民黨發布核三重啟公投競選宣傳廣告。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨用美國成人政治諷刺動畫「南方公園」風格製作影片，獲得廣大迴響。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨8月中推出「萊爾校長」CF後，不僅在網路上迅速爆紅。對此，民進黨反擊，藍抄連署偽造文書、導致數十位黨工被起訴，才是萊爾或區特（cheater），此番言論讓百萬網紅Cheap看完直搖頭。

民進黨的小編「J編在這邊」在threads發文表示，「抄連署偽造文書、導致數十位黨工被起訴的政黨，至今死不認錯，才是萊爾吧？還是要叫區特（cheater）？這麼low的政黨，山寨有版權的IP還沾沾自喜出小物，讓人一點都不意外啊」，並在留言處放上數張圖卡，歡迎大家轉傳。

在 Threads 查看

「諧音撞到自己老闆」，Cheap看完表示，國民黨靠搞笑影片，用《南方公園》的方式諷刺萊爾校長，在網路上成功吸引年輕人，民進黨小編不甘示弱，說國民黨是萊爾(liar)、是區特(cheater)。

Cheap指出，liar跟cheater放在一起說，諧音就像總統賴清德，「台灣人最愛的諧音地獄梗，諧音撞到自己老闆，做球給別人殺幹嘛？小編是臥底？打算從內部引爆校長社群？」

Cheap表示，想罵別人，結果諧音撞到自己，這不是對手的陰謀，是他們自己太笨。從來沒看過這麼糟糕的操作。他們的社群團隊應該被FIRE，立刻，馬上，「如果是我，我會PO出世界上最棒的圖卡，漂亮、厲害、精準，每個人都會分享。我懂社群，他們不懂」。

09/05 全台詐欺最新數據

