賴清德與北市民代座談3小時　拋國政3方針「都要做到更好」

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德今（6日）與北市黨公職座談，表定約1個半小時的行程，卻長達3個小時才結束會議。會中賴清德讓民進黨北市議員暢所欲言，並一一回應，從政策方向、宣導討論到大罷免後方針。會後，與會的綠委吳思瑤轉述，民進黨這段時間基層確實低迷，總統也跟大家分享國政的擘畫，包含：國安、經濟發展跟社會照顧，都要做到更好，未來的共同方向，政治少一點、政策多一點，確實黨的宣傳管道系統，在社群、媒體上都有可以精進部分，過去做十分只講三分，之後宣傳政績也不用客氣。

吳思瑤表示，今天總統邀集台北黨公職座談，彰顯主席傾聽基層民意，在乎議員、立委的深入建議，從頭到尾三個小時逐一聆聽10幾位議員的反應、收穫滿滿，非常充分對話，民進黨這段時間基層確實低迷，但退無可退，現在在谷底、往正向看就只有往前一條路，中央跟地方未來強化彼此合作，建立縣市議會黨團合作系統，讓民進黨的聲音跟行動被社會所看見。

吳思瑤透露，大家提出很多建言，執政黨就要負責任解決問題，再辛苦都不能放棄自己使命，總統也跟大家分享國政的擘畫，包含：國安、經濟發展跟社會照顧，都要做到更好，這是未來的共同方向，政治少一點、政策多一點，透過主動發球，提出更多利多政策，讓台灣社會感受執政黨的用心跟能力，執政黨照顧國家人人有責，建立中央跟地方的協力系統，是今天非常重要共識，否則中央跟地方之間有點斷鏈、溝通斷檔。

至於席間狀況，吳思瑤透露，議員們反應基層民意，包含支持者的焦慮，而執政團隊在政策行銷上確實比較慢，這部分要加深加廣，就要每位黨公職協力，過去做十分只講三分，之後做多少要講多少，宣傳政績不用客氣；大家也反應詐騙猖獗，這部分有很多人提到，未來會反應在政策上，肯定主席主動出擊、邀請縣市議會對話，雙向溝通也充分討論，這是民進黨挫敗後重出發的能量。

吳思瑤坦言，行政院有很多政策推不出去，是不是行銷沒有強、密度也不高？在野黨常常把很多政策跟政績第一時間分享，反觀執政黨太客氣，做十分宣傳三分，當然不利於人民掌握，一定要強化各項宣傳管道，各個議員都是發聲器，為什麼做很多事情卻被貼負面標籤？這也是面對在野黨很強的攻擊力道，要反求諸己，不僅要有效闢謠，也要主動把政策作為傳達出去，別再那麼客氣。

吳思瑤也提到，總統當然有說這一年半來，行政立法磨合，確實黨的宣傳管道系統，在社群、媒體上都有可以精進部分，要讓照顧人民的政策讓民眾掌握，既然有好的政策，經濟發展蓬勃，包含股市、經濟成長率、失業率也降到10年新低，這些部分既然有成績，就要搭配社會投資跟照顧，執政黨要告訴人民，要把國家帶往何處。

至於是否有談論到未來朝野互動？吳思瑤表示，今天比較沒有講到朝野攻防或國會，而是聚焦執政黨，政府有強大幕僚體系，絕對要多拋出政策好球、掌握議題主導性，不是一再被動防禦，這是大家非常高的共識，台北市議員們跟總統有這樣的共識，中央地方協防非常重要。

而罷免挫敗，吳思瑤坦言，大家當然會提到，議員反應大罷免後支持者焦慮、難以接受，但也透過討論取得共識，支持者並沒有潰散、民進黨底氣在，只是大家受傷了，結論是勤走基層，尤其明年是2026，撫慰支持者受傷的心，也要告訴支持者民進黨改變的步伐，如何把他們的焦慮感導引的更正向的能量，執政黨有責任幫他們。