政治

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（6日）出席全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會，他表示，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，「必須持續深化法律教育，讓民眾了解不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去」。

▲▼總統賴清德出席「全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會」。（圖／總統府提供）

賴清德致詞時指出，律師是法治社會的基石，也是民眾日常生活大小事，甚至是進入訴訟程序不可或缺的人物，將法律導入民眾生活，也讓生活結合法律。如同全國律師聯合會李玲玲理事長所言，律師在台灣民主運動過程犧牲奉獻，讓台灣從專制走到今天的民主，在戒嚴、威權時代是民主先鋒，在民主社會更是法治守護者，要表達敬意與謝忱。

賴清德說，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，必須持續深化法律教育，讓民眾了解不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

賴清德表示，律師全聯會是律師與政府之間的橋梁，提供寶貴意見，讓政府在推動各項政策時能攜手律師的力量更貼近民意，也更符合社會需要。未來政府將持續與律師界合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。也期待與律師公會繼續完善相關制度，讓在第一線為人民服務的律師有更寬廣的空間，發揮專業與對社會的熱情。

賴清德提到，目前社會關心包括強化打擊經濟犯罪、保護營業機密及打擊詐騙等議題，政府將持續與律師界共同合作，一一面對解決，降低對社會的衝擊。

賴清德說，上任後在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，很高興看到全律會今年也發表「氣候宣言」，共同因應氣候變遷的挑戰。蔡英文前總統任內宣布，2050淨零轉型是台灣與國際社會共同目標，未來希望除降低台灣產業行銷全世界的阻礙，更希望與業界合作推動綠色產業發展。

賴清德提到，上任之後也非常重視教育，政府透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會就好。過去政府長期以來對於就讀公立大學補助較多，現在政府補助私立大專校院學雜費每學年3萬5,000元，並對公私立大專經濟弱勢學生提供每年1.5至2萬元的補助，目的就是要幫助偏鄉學生有更多機會就學，且不會因為私立大學學費較貴而無法接受教育。

賴清德還說，政府非常關心弱勢民眾，透過加薪、減稅，提高家庭可支配所得等方式擴大對社會的投資。去年政府調漲基本工資，也對公務人員加薪，並設置條件要求企業員工最低薪資不可低於特定標準，除鼓勵企業加薪，也用制度有計劃地提高私人企業對員工待遇。

此外也實施減稅，租屋單身者年所得低於62.6萬元，四口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212.4萬元以下都不用繳綜合所得稅。這幾年來政府不斷擴大對社會投資，0到6歲國家一起養，長照2.0過渡到3.0，這些都是從蔡前總統到他任內持續不斷在推動。也感謝律師界的協助以及台灣企業的成就，讓台灣稅收增加，政府才能照顧社會上相對弱勢的族群。

▲▼總統賴清德出席「全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會」。（圖／總統府提供）

更多新聞
更多新聞

相關新聞

賴清德參拜七堵慶濟宮　邱佩琳盼中央助力基隆升級

賴清德參拜七堵慶濟宮　邱佩琳盼中央助力基隆升級

總統賴清德今（6日）前往基隆市七堵區慶濟宮參拜，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑，以地主身分陪同並接待，除展現對地方信仰的重視外，也期盼藉由此次行程，爭取更多中央資源挹注，加速推動交通建設、港市轉型及社會福利等市政計畫，帶動基隆城市升級，造福全體市民。

賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

賴清德總統府

