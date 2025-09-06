　
地方 地方焦點

桃園陽明高中畢業美展《CTRL+Z 點點滴滴》　即起迄9/14登場

▲桃園陽明高中畢業美展《CTRL+Z 點點滴滴》

▲《CTRL+Z 點點滴滴》主視覺設計的美術班同學曾卉喬(右)。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

Ctrl+Z 是鍵盤中的快捷鍵，主要功能是執行「復原（撤銷）」。桃園市立陽明高中第31屆美術班畢業美展，6日於市府文化局舉行開幕茶會。校長林裕豐表示，今年美展主題《CTRL+Z 點點滴滴》，意指青春無法CTRL+Z，參展的40多件作品，紀錄同學們3年間點點滴滴的成長，美好的回憶。

▲桃園陽明高中畢業美展《CTRL+Z 點點滴滴》

▲桃園陽明高中畢業美展《具像繪畫類》獲得佳作同學。（圖／文化局提供）

桃園市議員林政賢同時也是陽明高中基金會的董事，平時理性問政並重視孩子教育。對於負責《CTRL+Z 點點滴滴》主視覺設計的美術班同學曾卉喬，說明CTRL+Z意涵後認同表示，青春是一場無法「CTRL+Z」的旅程，肯定同學們用藝術留下最美好的時光。拾起過去，認識自己，更加篤定地邁向未來。

▲桃園陽明高中畢業美展《CTRL+Z 點點滴滴》

▲市議員林政賢(右四)參展，和美展主視覺設計同學曾卉喬(右一)及其家人、獲獎《溝溝溝》畫作。（圖／記者楊淑媛攝）▼桃園陽明高中畢業美展。（圖／文化局提供）

▲桃園陽明高中畢業美展《CTRL+Z 點點滴滴》

陽明高中《CTRL+Z 點點滴滴》畢業美展，即日起迄9/14在文化局展開，邀請各界藝術愛好者、校友與社會大眾蒞臨參觀，一同見證青春與創作的交織。

