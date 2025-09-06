民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院9月中就要開議，原先民進黨團傳出要全面改組、而遭到逼宮的黨團總召柯建銘則堅持任期到明年2月。據了解，在昨（5日）登記截止後，連原先傳出登記書記長的綠委范雲都已撤回，目前並無綠委登記，真正「七長剩一長」，黨團總召柯建銘今則證實，范雲撤回登記，接下來需要協調，在開議前補足黨團幹部。

民進黨在大罷免後將檢討矛頭指向柯建銘，更傳出總統賴清德早在726後至少2度親自勸退柯建銘退居二線，直到823第二波罷免失敗後，黨團幹部先是相繼去職，總統府秘書長潘孟安則是登門拜訪柯建銘盼勸退柯，黨中央也發動綠委連署黨團幹部改選，且傳出已經有3分之2民進黨立委連署，總統賴清德更公開喊話黨團要改組。

然而一連串的逼退行動，柯建銘仍然是不動如山，堅持總召任期到明年2月，加上幾次協商，柯建銘對在野黨態度明顯放軟，幾經拉扯後，柯建銘依照總召任期當到明年二月，似乎已成定局。黨團1日行文給所有成員，請有意願擔任「六長」的立委來登記。

先前傳出范雲登記書記長一職，而上會期書記長、民進黨立委陳培瑜日前也鬆口，每個機會都是學習，只要黨團有需求、辦公室時間可配合，「我絕對不會推卸責任」，但她仍希望有更多資深委員能出來承擔。但直到昨日登記截止，並無綠委登記黨團幹部，就連原本登記書記長的范雲也撤回登記。

有關黨團幹部乏人問津，綠委吳思瑤受訪時則表示，民進黨團每個會期的幹部都會透過協調派出人選，也要再次喊話，前陣子大家砲聲隆隆，期許把大鳴大放轉化為大破大立，現在是需要行動時刻，希望黨團中比她資深、更有能力的學長姊也大有人在，希望新會期趕快產出新的優秀黨團幹部，畢竟下會期挑戰只會更多。

吳思瑤指出，也很開心看到這段時間內閣2.0團隊，不管產出政策、正向論述、主動出擊，都可以看到內閣團隊已經做出改變，相信未來行政立法互動也會正向發展，黨團同仁不要再觀望了，趕快來登記一起承擔，改造黨團人人有責，相信有志之士大有人在。

根據民進黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人，而民進黨團無人登記情況已並非首次。

由於黨團幹部經常須留在立院協商、上第一線折衝，對區域立委而言，相對會排擠跑行程、經營地方的時間，尤其民進黨立委選區多在中南部，更是對此興趣缺缺，也才發生前幾個會期，北投立委吳思瑤三度擔任幹事長、不分區立委陳培瑜雖任期未達要求，仍接棒書記長情形。