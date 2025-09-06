悠仁親王19歲成年禮！日本皇室睽違40年「冠冕加身」 　獲天皇祝福

▲日本皇室秋篠宮悠仁親王年滿19歲，出席成年禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本秋篠宮文仁親王長子悠仁親王今（6）日迎來19歲誕辰，皇室為他舉行象徵成年皇族的「成年禮」，這也是繼其父親秋篠宮文仁親王以來，時隔40年再次為男性皇族舉行。儀式包括由天皇賜予冠冕的「加冠之儀」、向歷代天皇與祖先奉告的「賢所皇靈殿神殿謁之儀」、以及下午的「朝見之儀」。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，悠仁親王換上傳統成年裝束，搭乘儀裝馬車前往皇居參拜，引來大批民眾聚集觀禮，場面莊嚴且受到熱烈歡迎。

▲悠仁親王成年禮，民眾揮舞日本國旗熱烈歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

悠仁親王的成年禮從上午8時30分展開，首先在東京赤坂御用地的秋篠宮邸，由德仁天皇的侍從送來象徵成年的冠冕。悠仁親王身穿晨禮服，親自接過冠冕盒。隨後，他搭乘日本皇室專屬的禮車啟程，車上懸掛著菊花紋章的親王旗，文仁親王、紀子妃夫婦與胞姊佳子公主親自在邸邸門口揮手送行。

沿途已有民眾高舉橫幅，向即將成年的悠仁親王獻上祝福。另外，包括愛子公主、加子公主以及其他皇族成員長輩，和首相石破茂、眾參議院議長、大法官等「三權之長」也出席悠仁親王的成年禮。

▲▼悠仁親王乘坐皇室儀裝馬車前往皇居。（圖／達志影像／美聯社）

上午9時，車隊抵達皇居。悠仁親王面帶微笑向媒體鞠躬致意後，進入宮殿的南車寄，準備最核心的「加冠之儀」。儀式在宮殿「春秋之間」舉行，德仁天皇、雅子皇后以及文仁親王夫婦親臨現場。

悠仁親王身著傳統的淺黃色闕腋袍，端坐於朱漆座位，由宮內廳御用侍從加地隆治，從冠筥取出冠冕，再親手戴在悠仁的頭上。當冠冕以和紙掛緒固定後，剪斷多餘部分時發出的「啪嗒」聲，象徵少年時代正式告終。

▼悠仁親王出席「加冠之儀」，由天皇隨侍協助戴上象徵成年的冠冕。（圖／達志影像／美聯社）

冠冕加身後，悠仁親王緩步走到德仁天皇、雅子皇后前，鄭重表達感謝，「成年式之際賜予冠冕，謹表謝意。成年皇族的責任重大，我將秉持自覺，努力履行身為皇族成員的職務。」

秋篠宮夫婦也在場接受致意，氣氛莊嚴肅穆。德仁天皇則回應，「祝賀成年禮圓滿舉行，期盼您兼顧學業之餘，能妥善履行皇族的責任。」

完成加冠之儀後，悠仁親王換上成年裝束「縫腋袍」，乘坐皇室儀裝馬車前往宮中三殿，奉告皇祖神天照大神與歷代天皇，象徵皇統傳承與成年責任。

▼悠仁親王向德仁天皇行禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲悠仁親王的父母，文仁親王與紀子妃。（圖／達志影像／美聯社）

悠仁親王所乘的「4號馬車」曾在秋篠宮文仁親王1985年成年禮上使用，亦常見於外國大使呈遞國書等外交場合。當馬車緩緩駛離宮殿東庭，宮內廳與皇宮警察人員拍手送行，現場氣氛莊重。

下午2時，皇居松之間舉行「朝見之儀」，悠仁親王身著燕尾服，向德仁天皇、雅子皇后再次深深一禮，強調將持續精進學業與累積經驗，以回報皇室與國民厚恩。

▼包括日首相石破茂等「三權之長」皆有出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本皇室公主們送別悠仁親王，包括愛子公主、佳子公主、彬子女王。（圖／達志影像／美聯社）

成年禮的消息吸引大批群眾聚集皇居周邊。《日本放送協會》指出，有民眾專程手持「恭賀成年」橫幅到場，亦有女性佩戴悠仁親王喜愛的蜻蜓飾物以示支持。許多在場觀禮者直言，「感受到新一代皇族的責任與氣度」，年輕女性更表示，「身為同齡者能夠見證這歷史的一刻，備感榮幸」。

媒體估算，皇居前廣場聚集超過300人，當悠仁親王從馬車與車窗向外揮手致意時，群眾爆發熱烈歡呼。

▲▼悠仁親王出席「朝見之儀」，向德仁天皇與雅子皇后表達問候。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，悠仁親王雖於去年9月已滿18歲，但考量到大學升學、課業繁重，成年禮順延至今年舉辦。

日媒《讀賣新聞》指出，悠仁親王6日晚間也會前往東京帝國飯店出席盛宴，8日前往位於三重縣的伊勢神宮和位於奈良縣的神武天皇陵參謁、9日前往位於東京都八王子市的武藏陵墓地（昭和天皇）參謁，而10日則在明治紀念館宴請三權之長、內閣成員、筑波大學校長等參加午宴。

