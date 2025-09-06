　
大陸 大陸焦點 特派現場

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

▲▼體溫計斷在武漢女子體內22年。（圖／翻攝極目新聞）

▲體溫計斷在武漢女子體內22年。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

22年前的一場小學課堂意外，竟在近日揭開驚人真相。武漢一名胡姓女子在近期體檢中，發現體內藏有一截不明異物，追溯記憶後才想起當年不慎坐到同學的體溫計上，如今剩餘斷片終於在醫院被成功移除。所幸異物未含水銀，否則恐引發中毒風險。

《極目新聞》報導，前不久，武漢市民胡姓女子在體檢時意外發現，體內有一截斷裂的異物。從醫生給胡女做的CT影像中可以清晰地看到，在胡女盆骨後方，懸浮著一截2公分左右長的異物。

據胡女介紹，前不久她騎自行車摔了一跤，擔心骶骨骨折。在做三維CT檢查後，醫生發現了這個異物。經過再三回憶，胡女想起22年前，當時她正在上小學，而同桌男生在把玩一截溫度計。

胡姓女子表示：「我的同學找我借橡皮（擦），我就一丟就丟歪了，掉在地上，我就去找橡皮，然後我的同桌也在給我找橡皮，但他很巧的就是他拿著溫度計放在我的板凳上，然後彎下腰去找」。

胡女接著說，「我又比他先找到了，我就一屁股坐在板凳上，他的手又放在我的板凳上，拿著溫度計把手放在板凳上，我一屁股坐進去了，就插在了我的左屁股瓣的肉上面」。

▲▼體溫計斷在武漢女子體內22年。（圖／翻攝極目新聞）

▲武漢女子在22年後終於把體溫計完全取出。（圖／翻攝極目新聞）

事發後，家人立即將胡女送往醫院，急診醫生通過手術取出了露在體外的體溫計斷端。但胡女當時就覺得不太對勁，懷疑還有部分殘留。

胡女表示，「他拿出來的時候就短了一截，我就哭著說不長這樣，然後去照CT還是X光，那個時候只有反正照不出來，因為玻璃透明的，當時就沒有應該是沒有照出來」。

為此，醫生決定為胡女實施手術，將這截隱藏22年的異物取出。看到異物的外形，醫生和胡女第一眼就斷定，這正是22年前斷裂在她體內的那截體溫計。

醫生表示，「大概兩公分左右的樣子，當時很慶幸水銀不在裡頭，如果水銀進去的話可能就會引起汞中毒這些很危險的情況」。

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

