江祖平「模糊身分」控性侵　衛福部：很常見

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵、偷拍女演員，後續才揭露自己就是受害者，引發各界正反意見討論。對此，衛福部保護司長張秀鴛表示，實務上確實有被害人在尋求幫助時，基於社會迷思、對性侵害誤解、怕被貼標籤等情況，會使用「我朋友」等其他人的狀況來描述，這相當常見，也可以理解。

▲江祖平控訴三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

江祖平日前透過社群平台公開指控龔益霆涉嫌性侵大特女演員、性騷擾電視台女員工，接著龔益霆跳出來否認指控，甚至自曝兩人曾經交往，後續江祖平才間接承認自己就是受害者。

雙方隔空開戰，也掀起各界正反意見討論。律師李怡貞認為這起事件有點奇怪，「如果是自身的被害者經驗，為何要假作他人的經驗求救曝光，之後再一層一層的起底和扒開自稱的真相，起底後對方反擊回文才說要提告？要驗傷？」看相關爆料應該是有拍攝紀錄以及曾經爭吵互毆，甚或有第三人的存在，只是到底是否被侵害或偷拍或是被家暴，都應該透過司法程序好好調查。

律師黃柏榮也提到，指控前男友性侵，卻在網路上情緒化發言，可能會讓外界懷疑是「感情報復」，但這其實是許多受害者在案件中常見的困境，他建議反擊要有策略，應專注於法律，減少情緒化發言，讓司法來說話，並將證據完整交給律師，不要先在社群媒體釋出零碎訊息，因為可能會被認為是在操控輿論，甚至有妨害名譽或洩露隱私的風險。

衛福部保護司長張秀鴛則表示，實務上確實會有被害人在尋求相關幫助時，基於社會迷思、對性侵害誤解、怕被貼標籤等情況，會使用「我朋友」等其他人的狀況來描述，這相當常見，也可以理解。

張秀鴛提醒，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助可能沒有那麼恰當，性侵就是犯罪行為，司法正義還是要透過公權力介入，建議應該透過一般管道包含報警、採證驗傷等司法程序，才能以最完整、周全的方式保障被害人權益。

