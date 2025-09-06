手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

▲手機明明24小時都在線，卻還是讓很多人感到寂寞。（圖／CFP）



記者林育綾／綜合報導

在手機與網路讓人隨時「在線」的時代，為何人們依然感到寂寞？日本哲學家谷川嘉浩的新書《手機時代的孤獨哲學》近日在台出版，從哲學、心理學、神經科學到社會學多重視角，剖析現代人失去獨處能力的困境，並提出「孤獨」其實是理解自我與轉化焦慮的重要途徑。

谷川嘉浩1990年生於京都，現任京都市立藝術大學設計科特任講師，長期跨足哲學、社會學、設計實務研究，著有多本學術與跨領域作品。

他指出，現代人被工作、娛樂與資訊不斷填滿，甚至把「空白行程」視為沒有價值，卻忘記孤獨才是消化情緒、認識自己的必經之路。

書中結合動漫《新世紀福音戰士》、村上春樹小說，以及尼采、漢娜・鄂蘭等思想家的觀點，帶領讀者重新思考「我們究竟為什麼寂寞？」、「又該如何與自己相處？」

該書也獲得台灣多位學者與作家推薦，包括台灣哲學諮商學會理事長呂健吉、《哲學開箱文》版主周詠盛、心理學作家鐘穎等。

▲日本哲學家谷川嘉浩撰寫《手機時代的孤獨哲學》。（圖／野人文化）

野人出版社表示，《手機時代的孤獨哲學》希望引導讀者透過哲學思考，將寂寞轉化為自我對話的契機，在數位時代重新找回「失落的孤獨」，新書已在9月3日發行。