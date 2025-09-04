為什麼他總是不回你？占星師點名三大「回訊黑名單」星座

▲忙到忘記按送出、佛系放置訊息、腦中回完卻沒動手，有三個星座堪稱最爛回訊代表。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

現代人生活忙碌，很多人都可能偶爾漏看訊息，但有一類人往往表現得像手機不存在一樣，他們不會因為跳出通知就馬上回覆，更不會乖乖跟著群組聊天的進度，而是選擇「按照自己的節奏」來回訊息。在那之前，他們的手機可能是沒電的、螢幕朝下丟在桌角，甚至埋在包包最底層。

有些人其實也希望自己能回訊快一點，但就算努力嘗試，仍然不太行。這類人可能會試著立刻回覆好朋友或曖昧對象，卻很快失去動力，或者乾脆忘了按下「送出」，於是幾個小時就這樣消失了。在現實生活中，他們可能生動有趣、相處起來超開心，但只要隔著手機螢幕，所有活力就像瞬間被抽乾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對有些人來說，傳訊息很麻煩；對另一些人而言，傳訊息根本就不是人生優先事項。國外網站《Bustle》列出以下這三個星座是公認的「最差的回訊者」，快一起來看看你自己上榜了沒？

牡羊座

除非牡羊座在看到訊息的第一秒就立刻回覆，不然你大概等不到任何回應。這個火象星座太忙，根本沒空一直盯著手機，於是很多訊息最後都只停留在「已讀」。

牡羊由行動力滿點的火星掌管，他們喜歡忙碌的生活。需要確認行程或約朋友見面時，他們會用手機，但之後一整天可能就完全不碰。比較「混亂型」的牡羊甚至連手機放哪都忘了，到底是沒電了、還是直接搞丟？等有空再說吧。

牡羊還有個經典毛病，就是打了一長串訊息卻忘了按「送出」。你可能會一直看見對方那三個「正在輸入中」的小點點閃個不停，好幾個小時過去，訊息就是沒送出。因為牡羊往往有強烈的行動衝動，卻缺乏後續的執行力。真正急事？打電話比較快。

不過有時候，牡羊也會突然瘋狂爆訊息，像凌晨兩點丟給你一百個迷因、梗圖之類的，而不是好好回覆你的問題。面對這樣的他們，你只能攤手苦笑。

水瓶座

傳訊給水瓶座？最好先做好三到五個工作天後才會收到回覆的心理準備。諷刺的是，這個科技感滿滿的風象星座幾乎隨時都黏在手機上，但就是懶得回你。

對這個由天王星守護的獨特星座來說，按照別人的步調實在太無趣。他們可以讓訊息累積到幾百則未讀，卻完全不焦慮。等到終於願意回覆時，也只會挑其中一個問題回答，絕不會乖乖把對話完整接起來，更不會追群組聊天的進度。

就算回覆了，水瓶也很可能只給你一個貼圖或表情符號，完全不多說。他們擔心如果回得太認真，你會想聊好幾個小時，那對他們來說根本是負擔。

某種程度上，你甚至會佩服他們的「佛系」態度。水瓶座不讓通知牽著走，永遠保持冷靜與抽離。對他們來說很自在，但對想約他們第二次約會的人來說，只能祝你好運！

雙魚座

雙魚座回訊的經典症狀是：腦內已經回完，但手指卻沒按「送出」。他們會看到訊息，心裡暖暖地珍惜，然後把手機放下，就這樣徹底忘記，可能一放就是好幾天。

這個由海王星掌管、充滿想像力的水象星座，常常沉浸在自己的世界裡，手機在他們的優先清單裡排不上號。他們不愛隨時檢查電量，更懶得一直想著怎麼回訊。

由於情感豐富，雙魚還會把回訊看得過於嚴肅。就算你只是傳了一個好笑的短影音，他們也會覺得自己必須回覆一段有深度又有意義的話，於是壓力更大，乾脆選擇不回。

這就是為什麼你常常好幾天甚至幾週都等不到雙魚的回覆。他們需要花時間醞釀能量來回訊，回完之後還要再休養生息一段時間。