　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為什麼他總是不回你？占星師點名三大「回訊黑名單」星座

▲▼星座,訊息,水瓶,牡羊,雙魚,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲忙到忘記按送出、佛系放置訊息、腦中回完卻沒動手，有三個星座堪稱最爛回訊代表。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

現代人生活忙碌，很多人都可能偶爾漏看訊息，但有一類人往往表現得像手機不存在一樣，他們不會因為跳出通知就馬上回覆，更不會乖乖跟著群組聊天的進度，而是選擇「按照自己的節奏」來回訊息。在那之前，他們的手機可能是沒電的、螢幕朝下丟在桌角，甚至埋在包包最底層。

有些人其實也希望自己能回訊快一點，但就算努力嘗試，仍然不太行。這類人可能會試著立刻回覆好朋友或曖昧對象，卻很快失去動力，或者乾脆忘了按下「送出」，於是幾個小時就這樣消失了。在現實生活中，他們可能生動有趣、相處起來超開心，但只要隔著手機螢幕，所有活力就像瞬間被抽乾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對有些人來說，傳訊息很麻煩；對另一些人而言，傳訊息根本就不是人生優先事項。國外網站《Bustle》列出以下這三個星座是公認的「最差的回訊者」，快一起來看看你自己上榜了沒？

牡羊座

▲▼星座,訊息,水瓶,牡羊,雙魚,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

除非牡羊座在看到訊息的第一秒就立刻回覆，不然你大概等不到任何回應。這個火象星座太忙，根本沒空一直盯著手機，於是很多訊息最後都只停留在「已讀」。

牡羊由行動力滿點的火星掌管，他們喜歡忙碌的生活。需要確認行程或約朋友見面時，他們會用手機，但之後一整天可能就完全不碰。比較「混亂型」的牡羊甚至連手機放哪都忘了，到底是沒電了、還是直接搞丟？等有空再說吧。

牡羊還有個經典毛病，就是打了一長串訊息卻忘了按「送出」。你可能會一直看見對方那三個「正在輸入中」的小點點閃個不停，好幾個小時過去，訊息就是沒送出。因為牡羊往往有強烈的行動衝動，卻缺乏後續的執行力。真正急事？打電話比較快。

不過有時候，牡羊也會突然瘋狂爆訊息，像凌晨兩點丟給你一百個迷因、梗圖之類的，而不是好好回覆你的問題。面對這樣的他們，你只能攤手苦笑。

水瓶座

▲▼星座,訊息,水瓶,牡羊,雙魚,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

傳訊給水瓶座？最好先做好三到五個工作天後才會收到回覆的心理準備。諷刺的是，這個科技感滿滿的風象星座幾乎隨時都黏在手機上，但就是懶得回你。

對這個由天王星守護的獨特星座來說，按照別人的步調實在太無趣。他們可以讓訊息累積到幾百則未讀，卻完全不焦慮。等到終於願意回覆時，也只會挑其中一個問題回答，絕不會乖乖把對話完整接起來，更不會追群組聊天的進度。

就算回覆了，水瓶也很可能只給你一個貼圖或表情符號，完全不多說。他們擔心如果回得太認真，你會想聊好幾個小時，那對他們來說根本是負擔。

某種程度上，你甚至會佩服他們的「佛系」態度。水瓶座不讓通知牽著走，永遠保持冷靜與抽離。對他們來說很自在，但對想約他們第二次約會的人來說，只能祝你好運！

雙魚座

▲▼星座,訊息,水瓶,牡羊,雙魚,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙魚座回訊的經典症狀是：腦內已經回完，但手指卻沒按「送出」。他們會看到訊息，心裡暖暖地珍惜，然後把手機放下，就這樣徹底忘記，可能一放就是好幾天。

這個由海王星掌管、充滿想像力的水象星座，常常沉浸在自己的世界裡，手機在他們的優先清單裡排不上號。他們不愛隨時檢查電量，更懶得一直想著怎麼回訊。

由於情感豐富，雙魚還會把回訊看得過於嚴肅。就算你只是傳了一個好笑的短影音，他們也會覺得自己必須回覆一段有深度又有意義的話，於是壓力更大，乾脆選擇不回。

這就是為什麼你常常好幾天甚至幾週都等不到雙魚的回覆。他們需要花時間醞釀能量來回訊，回完之後還要再休養生息一段時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

泡麵排第3！外國人「超愛的台灣伴手禮」前10名曝　這1物突然爆紅

交通罰單不會用電子郵件催繳　陳世凱：收到絕對是詐騙

為什麼他總是不回你？占星師點名三大「回訊黑名單」星座

弟堅持「非台積電不進」待業3年半　過來人點破愣：找藉口？

小一童功課寫太晚「怕吵到爸媽」　1舉動網笑翻：我女兒也這樣

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

明年上路！新制「育嬰留停、家庭照顧假」6大QA一次看懂

花蓮人注意！重陽節敬老禮金9／30起發放　估6萬7千人受惠

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

泡麵排第3！外國人「超愛的台灣伴手禮」前10名曝　這1物突然爆紅

交通罰單不會用電子郵件催繳　陳世凱：收到絕對是詐騙

為什麼他總是不回你？占星師點名三大「回訊黑名單」星座

弟堅持「非台積電不進」待業3年半　過來人點破愣：找藉口？

小一童功課寫太晚「怕吵到爸媽」　1舉動網笑翻：我女兒也這樣

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

明年上路！新制「育嬰留停、家庭照顧假」6大QA一次看懂

花蓮人注意！重陽節敬老禮金9／30起發放　估6萬7千人受惠

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

生活熱門新聞

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

看93閱兵喊嚇尿！館長：青鳥會萬念俱灰

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

H級前女優想婚了！　擇偶條件「至少年薪千萬」

用錯樂極生悲！醫示警4情趣用品風險：害GG壞死

上完廁所「衛生紙丟哪？」　環境部列3好處

更多熱門

相關新聞

少女開車睡著骨折昏迷　iPhone自動報案救命

少女開車睡著骨折昏迷　iPhone自動報案救命

美國賓州一名16歲少女開車時不小心睡著，導致所開的小貨車撞向附近電線桿與樹，整個人受困在車內、陷入昏迷，幸好身上iPhone 14偵測到異常，自動幫忙打電話報案，讓急救人員及時找到她，才能保住性命。

外表花心內心超深情星座

外表花心內心超深情星座

揭露12星座最深層的戀愛恐懼！

揭露12星座最深層的戀愛恐懼！

九月星座運勢出爐！第一名好運旺到中秋

九月星座運勢出爐！第一名好運旺到中秋

LINE收回時間「變1小時內」　2國家先調整

LINE收回時間「變1小時內」　2國家先調整

關鍵字：

星座訊息水瓶牡羊雙魚手機

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面