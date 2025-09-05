三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

▲江祖平自曝遭龔益霆性侵，三立御用男星簡家瑋開第一槍「她是我最佩服的台灣女演員」，敢爆料長官兒子真的猛。（圖／翻攝自江祖平臉書、簡家瑋IG）

記者趙蔡州／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，引發社會輿論譁然，然而事件曝光後卻都沒有藝人出聲力挺，同樣引起關注。三立戲劇節目《戲說台灣》御用男星簡家瑋4日在社群平台表態，直言「從今天起，江祖平就是我心中最佩服的台灣女演員，沒有之一」。

簡家瑋4日在Threads表示，「從今天起，江祖平就是我心中最佩服的台灣女演員，沒有之一」、「在自己上班的地方，敢爆長官兒子的料，真的有夠猛」、「我不敢當吹哨者，只敢挺吹哨者」，貼文一出立刻引發網友熱議，也有不少人鼓勵簡家瑋，「敢表態也是需要勇氣的，希望正義能因此見光」。

回顧事件，江祖平近日指控電視台某員工性侵女演員「大特」，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。

對此，龔益霆9月4日在IG發文，強調性侵指控是片面的不實之詞，並自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手。江祖平隨後發文反擊，指稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並承認自己就是受害者，直言「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」