標錯價！TWICE演唱會當天入住「0.7折只要520」　高雄漢來說話了

▲▼高雄,高雄港,愛河灣,高雄漢來大飯店,國旅,住宿,旅遊,國民旅遊,觀光。（圖／記者許宥孺攝）

▲agoda標錯房價！入住五星級高雄漢來大飯店竟只要520元。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

不可思議的價格！有網友昨（4）日晚間分享，他訂了今年11月入住高雄漢來大飯店雙人房，1晚含隔天早餐竟只要520元，「這天還是Twice的演唱會！管他認不認帳先訂再說」。漢來飯店對此表示，因第三方訂房平台Agoda部分房價顯示錯誤，由於訂單仍在Agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清。

「高雄漢來真的太扯！」有網友在社群媒體分享道，他11月要去高雄看演唱會，心血來潮在Agoda訂房網站發現高雄漢來大飯店疑似出現Bug，入住一晚竟只要520元，看到這價格完全沒考慮，於是訂了今年11月23日入住一晚，雙人房含翌日早餐，還可免費使用公共設施，驚訝直呼：「這是什麼不可思議的價格！這天還是Twice的演唱會，管他認不認帳先訂再說！」

▲高雄漢來大飯店標錯價格。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄漢來大飯店標錯價格，TWICE演唱會日入住竟只要520元。（圖／記者許宥孺翻攝）

眼尖的網友紛紛參戰，「搶訂到房了，不過是什麼演唱會XD」、「有訂到 已付款」、「訂到vio 1500含早，刷卡成功，結果最後訂房失敗不給我booking，打去銀行問說對方自行取消交易...」、「阿狗搭的先別高興太早，當天可以順利入住才算數」、「點進去沒了」、「希望飯店認帳，因爲我也有訂到538的港景房」、「我也訂了一間cityview的」。

▲高雄漢來大飯店標錯價格。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲今日agoda房價已恢復正常。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，高雄漢來飯店平日浮動房價約落在5000元左右，若是遇上大型活動、演唱會，入住一晚至少得要9000多元。不過依據今日上午顯示同日房價是7570元，換算網友訂到的折扣房價，大約是0.7折。

高雄漢來大飯店對此表示，因第三方訂房平台Agoda部分房價顯示錯誤，由於訂單仍在Agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清，關於消費者關注的權利也會積極協助與該訂房平台處理，高雄漢來一樣秉持「以顧客為中心」的核心精神，高雄漢來皆以最誠摯的服務款待每位入住貴賓。

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

