社會 社會焦點 保障人權

24歲越南移工找同胞組車手團　替2大黑幫買存摺洗錢！全台跑透透

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際刑警科，在日前接獲線報有越南籍移工，組成收簿、車手團，主要攏絡同鄉移工，並且全台收購越南籍移工的存摺、提款卡，交給具有弘仁會背景的詐騙機房使用，等對方騙到錢之後，再透過移工充當車手取款，將款項取出來後交由桃園地區太陽聯盟的成員組成的水房洗錢。

警方調查，24歲的越南籍移工來台打工，但是卻夥同其他逾期居留的逃逸外勞組成收簿、車手團，含主嫌阮姓男子在內共計15人，主要在全台透過朋友介紹，專門收購外籍移工所使用的存摺、提款卡，並交給具有弘仁會背景的24歲陳姓成員所組成的詐騙機房使用。

▲▼24歲外籍移工組收簿車手團，遊走在兩大幫派成立的機房、水房之間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲24歲外籍移工組收簿車手團，遊走在兩大幫派成立的機房、水房之間。（圖／記者邱中岳翻攝）

詐騙機房主要利用假網拍的方式進行詐騙，首先在各大購物網站、社群平台成立購物站，並且貼出大量便宜的精品、手飾吸引顧客上門，等對方下單並且將款項匯至外籍移工的帳戶，詐騙機房成員就會要求外籍的車手前往取款，最後統一交給阮姓移工保管。

警方指出，詐騙集團以假網拍的方式，雖然每筆進帳都是數千至1萬元左右，但是目前估計有101人被害，但是根據查扣的1200萬元不法資金，所以不排除還有更多受害人，也希望更多受害人能夠勇於出面指認，避免自身權益受損。

▲▼24歲外籍移工組收簿車手團，遊走在兩大幫派成立的機房、水房之間。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，詐騙集團騙到款項之後，由車手取款將錢交給阮姓越南籍移工，並且在由阮將錢送到桃園，由具有太陽聯盟背景的34歲林姓男子負責洗錢，警方在一年內接獲報案，陸續逮捕相關人等，其中包括15名外籍移工、2名詐騙機房成員以及2名洗錢水房成員，訊後均依照規定送辦。

警方也陸續查扣相關證物，其中包括泰達幣38萬8888顆（約新台幣1116萬元）、奧迪名車1部、新台幣現金85萬元、作案用提款卡60張、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

越南移工逃逸外勞存摺黑幫

