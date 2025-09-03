卸貨車格遭違停　3逃逸移工見警狂奔！1人揮拳下場慘

▲躲水溝被逮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局2日下午接獲東港鎮朝隆路聖堂旁卸貨停車格有違規停車，2名員警獲報到場處理，不料車內乘客見狀驚慌逃竄，警方立即展開追捕，成功查獲2名越南籍逃逸移工。過程中，1名移工揮拳攻擊，導致員警頭暈胸悶，所幸送醫後無大礙，目前住院觀察中。警方後續將2人押解移民署屏東專勤隊，另1人依妨害公務罪嫌函送偵辦，並持續追緝其他在逃3名逾期外勞。

東港警分局東濱派出所昨日16時30分許接獲110報案指出，東港鎮朝隆路朝隆聖堂旁的卸貨停車格，有違規停車情形，經東濱所員警到達現場，發現該部違規自小客車，逐上前盤查，而該車乘客見警後立即分頭逃竄，員警迅速追捕，查獲2名越南籍逃逸移工，其中1人躲在排水溝內。

員警在查緝過程中，遭1名逃逸移工出手揮拳，造成1名員警頭暈及胸悶，事後至輔英醫院就醫，經醫師診斷後已無大礙，住院觀察中。2名越南籍逃逸移工，依逾期居留移送移民署屏東專勤隊處理；另1名逃逸移工依妨害公務案，函請屏東地檢署偵辦。

分局長高志正表示，轄內不容許有違法行為，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案及檢舉，警方將全力查處，淨化社會治安，共創安居樂業的家園。