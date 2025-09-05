足球賽踢到一半「全體球員趴地不動」　罕見原因曝光

▲球員們全都趴在地上、動也不動。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

坦尚尼亞一場足球賽突然中斷，場上所有球員集體趴地，做出掩護避難的姿勢，場面相當罕見又令人疑惑，竟是因為大批蜜蜂入侵。

《太陽報》報導，這起事件發生在坦尚尼亞巴巴蒂（Babati）的奎瓦拉體育場（Kwaraa Stadium），阿布賈城足球俱樂部（City FC Abuja）、JKU足球俱樂部（JKU FC）的季前熱身賽上。

A Tanzanian football match was halted as a swarm of bees passed by, forcing players, the technical area, camera crew, and match officials to lie flat on the ground to avoid stings ???? (via @azamtvtz) pic.twitter.com/JwLfBN0TKC — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2025

比賽進行到第78分鐘，雙方分數1比1之際，大批蜜蜂突然湧入，迫使場上所有人員緊急趴地躲避，包括兩隊球員、裁判甚至攝影師，全都貼著草地、動也不動。相較之下，觀眾席的球迷們卻泰然自若，沒有引發任何騷動，但也沒人跟著尋找掩護。幸運的是，蜜蜂入侵並未造成任何人受傷。

至於蜜蜂突然出現的原因眾說紛紜，有人推測是比賽前一周天氣異常所致，也有人認為可能是比賽時的震動引發蜜蜂騷動。

比賽恢復進行之後，最終由阿布賈城足球俱樂部獲勝。影片流出後，網友們也紛紛在社群媒體上熱議，「這真的太好笑了」、「大自然不在乎你的足球賽」。