快訊／10縣市高溫警示　雙北恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對10縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（5）日白天台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號。氣象署資料顯示，北市內湖中午前已經來到37.2度，新北三峽也有36.3度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高溫資訊(橙色)

影響時間：05日白天

＊高溫橙色38燈號：台北市、新北市

＊高溫黃色燈號：桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日由於太平洋高壓稍增強，各地為晴到多雲的天氣，午後雷陣雨範圍稍微縮小，桃園以南地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

另外，各地高溫普遍在32至35度，局部高溫甚至會來到36度左右或以上，中午前後紫外線指數可達過量等級。



資料來源：氣象署