輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

▲SUKIYA是來自日本的知名連鎖牛丼店。（圖／翻攝自Sukiya Taiwan - すき家 台灣）

圖文／鏡週刊

SUKIYA是來自日本的知名連鎖牛丼店，在台灣也設有多家分店。近日有網友發現，即使不懂日文、不會輸入「すき家」，只要透過注音輸入法打上「ㄘㄜ家」，依舊能在搜尋引擎找到SUKIYA的相關資訊。

該名網友在社群平台Threads上以「冷知識：你不需要會日文也能用注音搜到SUKIYA」為題發文，並附圖顯示輸入「ㄘㄜ家」就能搜索到「すき家」，引發網友熱議。

▲只要注音輸入「ㄘㄜ家」，就能搜到SUKIYA的相關資訊。

不少人跟進實測，發現「輸去啊，也可以」「蘇ㄎㄧ呀也可以」，也有人分享，像是知名迴轉壽司品牌「くら寿司」，輸入「ㄑ5壽司」就能出現相關結果；甚至連熱門歌曲〈夜に駆ける〉，只要打「夜仁驅什歹」就能搜到，若只輸入「夜仁」也會出現正確結果。

這些發現讓網友直呼「太神奇了，根本象形解碼」，也有人笑說：「突然覺得學日文好像沒意義了。」



