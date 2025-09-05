　
地震、落石頻傳！基隆嶼登山步道龜裂　9月起暫時封閉

▲▼ 基隆嶼登山步道觀景平台前方青蛙石至燈塔區間暫時封閉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆嶼登山步道觀景平台前方青蛙石至燈塔區間暫時封閉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

受到近來地震、落石影響，基隆嶼登山步道觀景平台至燈塔路段受損，基隆市政府今(5日)表示，為確保遊客安全，自本月1日起暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間，並同步展開修復作業。

基隆市政府產業發展處蔡馥嚀處長表示，基隆嶼是北台灣重要的海上觀光據點，今年截至9月已有5萬800名遊客登島體驗。登山步道更是遊客登高望遠、欣賞自然生態與壯麗海景的熱門路線。然而，受地震、落石及長年使用影響，登山步道末端的觀景平台至燈塔段結構出現受損情況，經專業單位評估後，認定具有立即性安全疑慮，因此必須採取部分封閉措施。

▲▼ 基隆嶼登山步道觀景平台前方青蛙石至燈塔區間暫時封閉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蔡馥嚀進一步說明，目前市府正積極規劃修復工程，修復期間，登山步道仍將維持部分安全路段開放，讓遊客持續體驗基隆嶼的自然之美，另有二合一濱海步道行程可供選擇，讓遊客依自身需求規劃登島行程。市府已於受損路段設置公告、封鎖及預告標示，提醒遊客勿進入危險範圍，以維護自身安全。至於全線何時恢復通行，將依專業團隊評估與施工進度另行公告。

基隆市政府提醒，請各船家及遊客務必配合現場管制措施。安全永遠是市府推動海岸觀光的首要考量，市府也將全力加速修復，讓基隆嶼步道盡早恢復，持續成為國內外旅客的海上旅遊亮點。

▲▼ 基隆嶼登山步道觀景平台前方青蛙石至燈塔區間暫時封閉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼ 基隆嶼登山步道觀景平台前方青蛙石至燈塔區間暫時封閉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆嶼燈塔步道封閉

