超大雨量！東富公路豐南至台東縣界　上午10:30起預警性封閉

▲台23線7k~16k 840花蓮縣富里鄉豐南村通往台東縣界路段，實施預警性封閉。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

依據中央氣象局預報，因楊柳颱風外圍環流影響，花蓮富里鄉豐南雨量站13日9時30分，時雨量已有43mm，風力監測已達7級；東區養護工程分局玉里工務段考量用路民眾人車安全，將於台23線7k~16k+840花蓮縣富里鄉豐南村通往台東縣界路段實施預警性道路封閉。

工務段提醒，13日10時00分起只出不進，10時30分起全面封閉禁止進入；後續將視降雨影響程度、溪流水位及道路狀況，另公告恢復通行時間。

有關封閉路段內距離西側封路柵門約300公尺處為豐南村部落（約50戶）出入口，已增加進駐廠商管制人員，如部落有急難、民生必要進出需求，將依現場雨情及路況協助戒護通行。

公路單位特別呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

民眾請多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，務必留意公路交通相關資訊。

