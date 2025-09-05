　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍掌控加薩市40%地區　坦克進逼市中心毀民宅！1天奪53命

▲▼以色列坦克。（圖／路透）

▲以軍已推進至市郊，距離加薩市中心只有數公里遠。圖為以色列坦克。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方4日宣布掌控加薩市40%區域，現已推進至市郊，距離加薩市中心只有數公里遠，並預告未來數日攻勢將進一步升級。在此之際，加薩衛生部門統計顯示，以軍4日轟炸行動造成至少53人死亡，其中多數傷亡發生在加薩市內。

路透等報導，儘管以色列下達撤離令，仍有數千名巴勒斯坦民眾選擇留守，阻撓以軍。加薩市5寶媽烏姆納德（Um Nader）告訴路透社，「這次我不會離開家園，無論搬走或留下都沒差別，數萬名離開家園的人同樣被以色列殺害，何必白費力氣？」

根據當地居民的說法，以色列從地面、空中對加薩市發動攻擊，數輛坦克開進市中心西北部的希克拉旺區（Sheikh Radwan），摧毀民宅，還引發火災。在圖法區的猛烈轟炸中，醫護人員指出，有5棟房屋遭以軍攻擊損毀，造成8人死亡、數十人受傷。

▲▼加薩。（圖／路透）

▲以色列聲稱，約有7萬名加薩人民依指示南撤，但巴勒斯坦官方估計實際撤離人數不到一半。（圖／路透）

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）則稱，「我們持續破壞哈瑪斯的基礎建設，目前已控制加薩市40%領土」，還特別點名澤圖恩和希克拉旺等社區已落入以軍掌控，「行動將在未來幾天持續擴大」，繼續追擊哈瑪斯，只有在以色列剩餘人質獲釋、哈瑪斯政權瓦解之際，這項任務才會結束。

以色列聲稱，約有7萬名加薩人民依指示南撤，但巴勒斯坦官方估計實際撤離人數不到一半，仍有大批民眾滯留在以軍推進路線上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」
家人突開刀「前一周取消出國員旅」！　被討1萬賠償氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

金融時報：美台國防官員上周「阿拉斯加密會」　憂影響川習峰會

以軍掌控加薩市40%地區　坦克進逼市中心毀民宅！1天奪53命

阿富汗增至2205死！重災區98%建築受損被毀　規模6.2地震再襲

川普宴請科技大老「獨缺馬斯克」　決裂關鍵曝光

坦承俄烏戰爭很難調解！　川普：將很快與普丁通話

91歲時尚大師亞曼尼辭世　3000億身家無直系繼承人

川普白宮宴請科技界高層：將很快針對半導體課徵「可觀」關稅

美媒：美國前總統拜登接受「皮膚癌」切除手術

川普實施「美日貿易協議」降汽車關稅15％　豐田月損3070億

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

金融時報：美台國防官員上周「阿拉斯加密會」　憂影響川習峰會

以軍掌控加薩市40%地區　坦克進逼市中心毀民宅！1天奪53命

阿富汗增至2205死！重災區98%建築受損被毀　規模6.2地震再襲

川普宴請科技大老「獨缺馬斯克」　決裂關鍵曝光

坦承俄烏戰爭很難調解！　川普：將很快與普丁通話

91歲時尚大師亞曼尼辭世　3000億身家無直系繼承人

川普白宮宴請科技界高層：將很快針對半導體課徵「可觀」關稅

美媒：美國前總統拜登接受「皮膚癌」切除手術

川普實施「美日貿易協議」降汽車關稅15％　豐田月損3070億

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

國際熱門新聞

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

穿動漫服「戴紅假髮」女Coser大馬高樓墜下慘死

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

即／川普將簽行政命令　改名為「戰爭部」

資深婚攝揭密　婚禮1細節「恐離婚」

葡萄牙纜車撞毀16死　傳煞車員、德男喪命

快訊／美日貿易協議實施！　川普簽署行政命令

葡萄牙纜車脫軌16死　首批罹難者資料公布

川普：將針對半導體課徵「可觀」關稅

就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

91歲時尚大師亞曼尼辭世　3000億身家無直系繼承人

更多熱門

相關新聞

以色列拒絕哈瑪斯停火協議　續攻加薩市

以色列拒絕哈瑪斯停火協議　續攻加薩市

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯近日再度提出全面停火協議，但以色列政府迅速回絕相關條件，並強調戰爭只能依照內閣設定的標準結束。

以色列佔領加薩　賠了家園

以色列佔領加薩　賠了家園

伊朗高官不帶手機　以色列1招發動空襲

伊朗高官不帶手機　以色列1招發動空襲

葉門胡塞武裝突襲「聯合國據點」！綁架11人

葉門胡塞武裝突襲「聯合國據點」！綁架11人

天人共怒的加薩悲歌　以色列終究難敵世道人心對不公不義的唾棄

天人共怒的加薩悲歌　以色列終究難敵世道人心對不公不義的唾棄

關鍵字：

以色列加薩市哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面