以軍掌控加薩市40%地區　坦克進逼市中心毀民宅！1天奪53命

▲以軍已推進至市郊，距離加薩市中心只有數公里遠。圖為以色列坦克。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方4日宣布掌控加薩市40%區域，現已推進至市郊，距離加薩市中心只有數公里遠，並預告未來數日攻勢將進一步升級。在此之際，加薩衛生部門統計顯示，以軍4日轟炸行動造成至少53人死亡，其中多數傷亡發生在加薩市內。

路透等報導，儘管以色列下達撤離令，仍有數千名巴勒斯坦民眾選擇留守，阻撓以軍。加薩市5寶媽烏姆納德（Um Nader）告訴路透社，「這次我不會離開家園，無論搬走或留下都沒差別，數萬名離開家園的人同樣被以色列殺害，何必白費力氣？」

根據當地居民的說法，以色列從地面、空中對加薩市發動攻擊，數輛坦克開進市中心西北部的希克拉旺區（Sheikh Radwan），摧毀民宅，還引發火災。在圖法區的猛烈轟炸中，醫護人員指出，有5棟房屋遭以軍攻擊損毀，造成8人死亡、數十人受傷。

▲以色列聲稱，約有7萬名加薩人民依指示南撤，但巴勒斯坦官方估計實際撤離人數不到一半。（圖／路透）

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）則稱，「我們持續破壞哈瑪斯的基礎建設，目前已控制加薩市40%領土」，還特別點名澤圖恩和希克拉旺等社區已落入以軍掌控，「行動將在未來幾天持續擴大」，繼續追擊哈瑪斯，只有在以色列剩餘人質獲釋、哈瑪斯政權瓦解之際，這項任務才會結束。

以色列聲稱，約有7萬名加薩人民依指示南撤，但巴勒斯坦官方估計實際撤離人數不到一半，仍有大批民眾滯留在以軍推進路線上。