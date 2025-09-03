揭露12星座最深層的戀愛恐懼！4種「超沒安全感時刻」看完秒懂他們的焦慮

▲在愛情裡面，患得患失是難以避免的。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

有些人看起來瀟灑自在，對感情毫不在意的樣子，但其實他們只是將最深情的一面隱藏起來。在愛情裡面，患得患失是難以避免的，再怎麼堅強的人也會因為愛得太深，而害怕失去。《星座好朋友》整理出12星座「舉止怪怪」的失去安全感表現，讓人秒懂他們焦慮背後的原因。

害怕你愛上別人

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座的心思細膩，情感豐富，即使你們的關係還不是愛情，只要你是他們很在乎的人，他們都會害怕你對他們的關心變少。所以在愛情裡的他們特別容易患得患失，看到你和別人走得太近會吃醋，也會害怕你總有一天會愛上別人，從而不再需要他們。

當他們頻繁地問你「你還愛我嗎？」時，請不要覺得煩，這不是他們不信任你，而是他們在尋求愛的保證，只希望這段感情永不變質。這種表現，正是他們害怕失去你的證明。

害怕你不能融入我的生活

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座的人非常重視關係的和諧，當他們愛上你，會希望你能自然地融入他們的世界，同時他們也願意走進你的生活圈。因此，他們會不遺餘力地帶你參與各種朋友聚會，確保你不會感到孤單或與他們格格不入。

在他們心中，你擁有無可取代的地位。他們會主動與你分享所有有趣的事，也會頻繁地聯繫你，深怕你無法適應他們的生活方式。這種擔心，其實是他們害怕失去你的表現。

害怕你對我生氣

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座一向直率，習慣有話直說，從不掩飾最真實的自己。然而，當他們全心全意地愛著你，就會為了你而收斂自己的脾氣，變得特別在意你的情緒變化。只要你稍微流露出不開心的樣子，他們就會立刻緊張起來。

他們會因為害怕你生氣而反覆確認，直到你對他們展現笑容，或是說聲「我沒事了」，他們才能放下心中的大石。這種時刻擔心你生氣的狀態，正是他們害怕失去你的表現。

害怕你沒有回覆訊息、電話

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座的人天生謹慎，尤其面對自己在乎的人，他們雖然表面上可能不動聲色，但內心卻緊迫盯人。他們會非常在意你的行蹤，如果你沒有主動報備或是沒有及時回覆電話訊息，他們就會感到不安，甚至因此對你生氣。

這源於他們內心深處的沒安全感，會做出這樣的行為，都是因為擔心你。他們希望你能給予他們一點點的安全感，也希望你能了解，他們之所以會擔心你現在正在做什麼、擔心你沒有及時回應，正是因為他們真的很害怕失去你。

