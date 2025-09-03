　
荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

▲▼心理測驗,荷包蛋,人際,經濟,戀愛,未來。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道最近因什麼而煩躁嗎？來玩心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

最近是否覺得，自己常因一些小事就莫名煩躁？也許在這種情緒背後，藏著你未曾察覺的真正原因；不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗，一起來找出你煩躁的根源吧！

Q：如果有一顆煎得香噴噴的荷包蛋， 你最想加哪種調味料來享用呢？

▲▼心理測驗,荷包蛋,人際,經濟,戀愛,未來。（圖／翻攝自心測官網）

A：鹽
B：醬油
C：醬汁（如伍斯特醬）
D：美乃滋

選好了嗎？接著往下看答案。

鹽：人際關係壓力

選擇鹽的你，煩躁的來源很可能與人際互動有關。或許你平時太在意他人的想法，總想顧全大局、不讓任何人不開心，結果反而讓自己心力交瘁。表面上看似圓融，其實內心早已積了不少委屈與壓力。建議維持適度的界線，別讓自己陷在「一定要討好所有人」的模式裡。給自己留點空間，才能讓心情慢慢回歸平靜。

醬油：戀愛問題

選擇醬油的你，最近的煩躁多半源自感情世界。也許你在意的人讓你感到失望，或者彼此溝通不良，讓你有種說不出口的委屈與落差。建議與其壓抑情緒、悶在心裡，不如嘗試誠實表達想法。坦率的對話，才能讓彼此重新理解對方，讓愛情回到輕鬆甜蜜的狀態。

醬汁：經濟壓力

選擇醬汁的你，最近可能在金錢問題上感受到壓力。想買的東西無法入手，或是對未來財務感到不安，都讓你的心情變得敏感、焦躁。建議試著檢視收支狀況，訂下小目標，逐步改善經濟壓力。當你開始看到累積的成果，安全感會隨之而來，煩躁自然會慢慢減少。

美乃滋：對未來的不安

選擇美乃滋的你，煩躁可能源自於對未來生活的擔憂。無論是健康、生活品質，還是老後的安全感，這些想法或許不常浮上檯面，但卻在潛意識裡默默壓著你。建議從現在開始，逐步做好準備：養成健康習慣、規劃理財、經營可靠的人際關係。當你為未來打下基礎，心中的不安也會慢慢減弱。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

