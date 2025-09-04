　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新青安房貸重大鬆綁　藍委：別頭痛醫腳、腳痛醫頭

▲▼ 烏日房價,房市,跳水 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」放寬。（圖／記者陳筱惠攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院今4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）放寬，解決近期「房貸荒」問題。對此，國民黨立委李彥秀指出，行政院應該要有整體的評估與政策，讓建商、銀行以及民眾有確定的方向可以依循，而不是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，水龍頭開開關關、忽大忽小，徒增市場的震盪以及人民的困擾。

對於新青安放寬，李彥秀指出，這個作法的確能稍微舒緩青年朋友購屋貸款無門、欲哭無淚的困境，也能避免因為無法順利申請貸款，而讓年輕朋友還沒買房圓夢，就衍伸相關的法律問題，「苦民所苦」他們給予肯定。

李彥秀指出，但也要提醒政府，「銀行法」第 72-2 條規定「商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之百分之三十」原本的目的是要避免銀行放貸過於集中的風險，現在以第 72-2 條排除「新青安」貸款；卓榮泰院長今天更加碼，將過去對銀行柔性勸導「自住」「首購條件」「自住房屋一屋換一屋」三類貸款應該要優先予以滿足，正式公諸於大眾。

李彥秀說明，在政府沒有完整評估與政策之前，此舉等於將放貸集中的風險交給銀行自行負責；卓揆今天更加碼「公告」三優先滿足對象，也容易增加各界預期，以及放款銀行壓力，為市場帶來更多的不確定因素。

李彥秀提到，房市榮枯不僅影響整體經濟發展，更牽動居住正義以及世代正義，「牽一髮而動全身」。過去，在財政委員會對於銀行法72-2 條的放貸上限也有許多討論，包括有委員主張房價近20年倍數成長，社會結構以及民眾對資產配置的觀念改變，目前2000年制訂的百分之三十「天花板」是否有調整的需要，以及是否在嚴格的監管之下，給予銀行更大的放款彈性空間。

李彥秀說，房市問題涉及跨部會業務，又與民眾的利益息息相關，行政院應該要有整體的評估與政策，讓建商、銀行以及民眾有確定的方向可以依循，而不是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，水龍頭開開關關、忽大忽小，徒增市場的震盪以及人民的困擾。
 

相關新聞

房貸「水龍頭」開不夠！銀行曝：公公過關　惡婆婆央行續盯

房貸「水龍頭」開不夠！銀行曝：公公過關　惡婆婆央行續盯

行政院今（4）日大動作宣布放寬房貸「水龍頭」，將名下無房產首購族的「新青安」房貸放款排除在銀行法72-2條「授信天條」計算門檻，不動產圈歡騰，但銀行主管私下指出，政策只有「開放一半」，公公（金管會）過關了，但惡婆婆央行不動產授信集中管制的規定還在盯，一樣放不了款。

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

政院喊「新青安貸得到」　學者憂：房市休息時間還不夠

政院喊「新青安貸得到」　學者憂：房市休息時間還不夠

「都更危老」有望排除計算　改善房貸荒

「都更危老」有望排除計算　改善房貸荒

房貸供不應求！　台灣民眾平均房貸金額大增300萬元

房貸供不應求！　台灣民眾平均房貸金額大增300萬元

