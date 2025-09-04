劈腿風波曝光性愛影像　男女偷拍與恐嚇被判刑

▲台南地院審理偷拍與恐嚇案，判李男三月徒刑，李男女友拘役50日。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

30歲李姓男子被控與前女友交往期間，未經同意偷拍前女友的性愛影片，事後李男現任女友發現上情不滿李男劈腿，在社群媒體上公開批評對方為「第三者」，並將性愛影片傳給對方恐嚇，台南地院審理後，依偷拍性影像罪判處李男有期徒刑3月；李男女友依誹謗、恐嚇危害安全等罪判處拘役50日。

檢警調查，李男與被害人於2022年9月至2023年6月間曾交往，並多次發生親密行為。李男在被害人位於台南住處發生性行為時，暗中以手機錄下性愛過程，未經女方同意即存檔。

李男現任女友得知李男另與被害人交往，憤於2023年4月，涉嫌截取被害人社群帳號畫面，在自己的限時動態中貼文指稱被害人是李男的第三者，；同年6月，又在李男的臉書帳號中張貼被害人照片，並指稱她為第三者，導致被害人名譽受損。

2023年6月12日，李男女友更以李男的帳號傳訊給被害人，因未獲回應，竟恫嚇對方:「好好談你不要 是嗎？」、「還有妳裸照 你要看嗎?」，並傳送該性影像畫面予被害人威脅，使被害人深感畏懼，隨即報警處理。警方查出犯情移送法辦，台南地檢署依偷拍性影像罪、誹謗及恐嚇等罪嫌將李男2人提起公訴。

台南地院審理後認定李男未經同意偷拍性影像，侵害他人隱私；李男女友則涉及誹謗及恐嚇危害安全罪，依偷拍性影像罪判處李男有期徒刑3月；李男女友依誹謗、恐嚇危害安全等罪判處拘役50日，全案可上訴。