高雄人妻大搞百合戀還劈腿！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

▲高雄人妻大談百合戀還劈腿。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名人妻小莉（化名）暗搞百合戀10年，劈腿兩女感情線比八點檔還狗血，她先和陳姓女子熱戀多年，卻疑似又搭上林姓女子，打算甩掉舊愛，豈料陳女不甘被分手，訊息狂轟猛炸，小莉嫌煩求助律師，竟被指點「解封、只讀、不回」這招釣魚伎倆，成功蒐證，讓陳女一審吃上「跟騷法」判刑3月，沒想到二審法官打臉小莉，認定她根本沒被嚇到，只是刻意收集證據，根本不符「跟騷」要件，改判陳女無罪。

判決指出，小莉2014年起就瞞著老公偷吃，與陳女展開百合戀，甜蜜10年卻因第三者林女疑似插足，讓小莉動了分手念頭。去年5月開始，她冷處理陳女，既不明講分手，又若即若離，結果陳女瘋狂傳訊息求解釋，小莉乾脆封鎖人家，還找律師出點子。

律師傳授小莉先解除對陳女封鎖，讓對方狂發訊息當證據，小莉依計而行，陳女見訊息從「未讀」變「已讀」，瞬間情緒炸裂，連番痛哭喊話「我好崩潰」、「10年我為你流了無數眼淚」、「不屬於我的，我不該擁有」，小莉成功存證後報警，讓陳女一審被依跟騷法判刑3月。

不過，二審法官發現，小莉過去還教過陳女「要一直傳訊息哄到她回應」，如今卻反過來拿訊息當武器，根本是釣魚蒐證，自己也沒真的怕到影響生活，改判陳女無罪，全案可上訴。