勞動部傳明年增31億加發生育給付　育嬰按日請假雇主有獎勵

記者黃翊婷／綜合報導

受到少子女化巨浪衝擊，各級政府都為了提振生育率絞盡腦汁。據傳，勞動部近期著手編列31億元的公務預算，明年有望加發生育給付，希望能達到鼓勵生育、減輕國人育兒經濟負擔的目標。

▲如何提振生育率，是我國各級政府目前面臨的挑戰之一。（資料照／記者李毓康攝）

台灣新生兒已經連續9年負成長，除了少子女化議題備受重視，如何兼顧職場與家庭照顧，也是許多勞工難解的問題。關於育嬰假的部分，民間團體希望政府能設立彈性育嬰假，讓勞工以「日」、「小時」來請假，直到小孩滿8歲。

勞動部長洪申翰今年4月曾表明，育嬰留停若要以「日」為單位請假，最重要的就是配套措施，這是一件不容易的事情，但政府正朝著這個目標研擬政策，勞動部將會盡快提出相關方案。

但全國工業總會本月2日發布2025年度白皮書，內容提到，希望育嬰留職停薪的申請方式以「月」為單位，這樣不僅能讓員工連續休假專心投入育兒過程，也能讓企業透過約聘方式進行人力調度，以應對人力資源需求。

根據《中時新聞網》報導，傳聞近期勞動部已經編列31億元公務預算，未來將用在加發生育給付部分；另外，勞動部也向行政院爭取5億元預算，預計會用於鼓勵給予員工以「日」申請育嬰留職停薪的中小企業。