判13年8月台中「打手基地」開槍男跑了　沒收20萬保金再通緝

台中打手基地案件，一名蔣男遭判刑13年8月，近日卻棄保逃亡，未到案執行。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

2021年台中市一處工廠發生大亂鬥，被披露是「打手基地」遭復仇，連姓男子要朝管姓大哥復仇，結果反被活活打死，現場還出現槍擊傷。今年3月最高院駁回上訴，其中一名殺人共犯蔣男被判處13年8月刑期，但蔣近日卻未到案執行，先前繳交的20萬保證金已被沒收。

管芥寬2017年受人委託，在台中大雅成立「打手訓練基地」，工廠內除了辦公室外，竟然還有籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台等，以提供成員居住、鍛鍊體能、搏擊格鬥，招募打手20多人培訓。

管芥寬懷疑手下、死者連紹雄是叛徒，先帶人將連男打斷手腳，連男為了復仇找來同夥13人，帶著鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等衝進工廠，痛毆管男，被挑斷手腳筋的管男奄奄一息，連男的朋友將人打傷後，跳上車逃逸，卻將連男留在工廠內，連男來不及撤退，反遇上管男陣營幫手加入，反被活活打死，且身上還有一彈孔。

台中地院一審依殺人罪判處管男17年徒刑，但二審認為，依管男及證人之陳述，及勘驗監視器畫面，認為相關槍彈應該是連男陣營所有，且管男被連男打成重傷，沒辦法再指揮手上反擊打死連男，將殺人罪部分改判無罪，只依主持犯罪組織罪，處管男有期徒刑4年6月，但其餘同夥仍涉及殺人、組織等罪，被判處12年至14年不等刑期，全案今年初上訴最高院遭駁回定讞。

其中，一名同夥蔣男當時開槍射殺連男，遭判刑13年8月確定。在全案確定前，已經獲得20萬交保釋放，不料台中檢方傳喚他到案執行，蔣男卻失聯，拘提也無著，至今仍在逃匿中，20萬保證金近日被沒收，已對他發布通緝，而他還另遭雲林地院通緝。