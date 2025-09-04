　
獨／內部信曝！台中新光三越拍板9/10起進貨　百萬櫃姐激動

▲新光三越內部信。（圖／民眾提供）

▲新光三越內部信曝光，向廠商宣布自9月10日起開始進貨，朝復業之路再往前邁進一大步。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越預計9月27日重返百貨戰場，雖然官方一直低調不願說明，昨(3)日公告9月5日不會啟動進貨作業，確切日期尚未敲定；但根據《ETtoday新媒雲》獨家取得內部信件，新光早已通知各家廠商「將自9月10日起，按照計畫進貨以及相關管制作業，並且同步實施人流、物流、車流管制」。

新光三越昨日向媒體發布訊息，收到市府同意進貨的許可後即可展開作業，但有聯繫人力安排動線以及其他事務等考量，暫不會於9月5日啟動。

▲台中新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中新光三越的新招牌已經掛上，雖跟過去樣式無異，僅多增加英文店招，但對台中人來說意義非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

不過，根據內部信件，館方指出，市府百貨商品取貨計畫的申請許可已經獲得台中市政府都發局核可，將自9月10日起，按照計畫進貨以及相關管制作業，並且同步實施人流、物流、車流管制。

一名月營業額百萬的櫃姐也證實，已經獲得通知，將依照規定時間進貨、進場，同時進行商品陳列、擺設；該名櫃姐也透露，回想過去半年猶如一場夢，聽到可以進貨消息時，大家內心都鬆了一口氣，「終於啊，可以不用再寄人籬下了！」

