生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅實測靠AI百日瘦13公斤　營養師贊同加碼教學專業用法

▲▼網紅實測,AI,瘦身,程涵宇營養師。（圖／pexels）

▲社群媒體上出現越來越多人利用AI制定飲食計劃。（圖／pexels）

記者楊智雯／台北報導

知名頻道「好味小姐腦波弱」裡的阿斷近期完成「100天瘦成皮包骨計劃」，成功從86.6公斤減至73.4公斤，體脂率更從29.3%降至21.8%，總計減重13.2公斤，亮眼成果在社群平台引發熱烈討論，特別的是，阿斷強調自己是使用ChatGPT設計個人化飲食與運動計劃，採取一日兩餐模式，堅持每日記錄與規律運動，成功達成減重目標。

這項實測結果讓許多民眾開始關注AI輔助減肥的方法，社群媒體上也出現越來越多利用人工智慧制定飲食計劃的分享，然而，運用AI工具進行飲食規劃是否真的安全有效？程涵宇營養師表示贊同使用AI工具輔助飲食規劃，並分享專業的使用指令以及建議！

▲▼網紅實測,AI,瘦身,程涵宇營養師。（圖／程涵宇營養師提供）

▲程涵宇營養師表示贊同使用AI工具輔助飲食規劃，並分享專業使用指令的方法。（圖／程涵宇營養師提供）

營養師認同AI輔助　但強調正確使用四大原則

程涵宇營養師表示，AI工具在飲食規劃上確實具有便利性與時效性，但關鍵在於「正確使用」，她提出四項重要原則，讓民眾能更安全有效地運用AI工具：

一、提供完整基本資訊：使用者需詳細輸入年齡、性別、身高、體重、日常活動量、健康狀況、疾病史、家族病史，以及用餐習慣等資訊，讓AI能產生更精確的建議。

二、明確設定目標導向：清楚告知AI減重、增肌、控糖或心血管保健等具體目標，因為不同目標對於熱量需求與營養素比例都有差異化要求。

三、說明飲食偏好與限制：包括中式或西式料理偏好、自炊或外食習慣、家庭用餐狀況，以及個人喜惡食物等細節，讓AI能設計更貼近實際需求的菜單。

四、尋求專業驗證：程涵宇特別強調，AI建議應經由專業醫療人員驗證後再執行，確保營養均衡與使用安全性。

▲▼網紅實測,AI,瘦身,程涵宇營養師。（圖／pexels）

▲AI在飲食規劃上仍有改善空間。（圖／pexels）

儘管肯定AI工具的實用價值，程涵宇也透過實測發現目前AI在飲食規劃上仍有改善空間。她以自身測試為例，當輸入基本資料並要求設計減重菜單時，AI整體的熱量與營養素比例大致正確，但在細節數據上存在偏差，例如AI顯示120ml牛奶含6g蛋白質，實際上應為3g左右，「而且當我提到要喝拿鐵但沒說明杯量大小時，AI預設的牛奶份量往往低於一般市售拿鐵的實際含量」。

另一個明顯例子是糙米飯的營養標示，AI計算150g熟重糙米飯為170大卡，但實際應為270大卡，熱量估算誤差達100大卡，程涵宇表示：「專業營養師能立即發現這些數據需要調整，但一般民眾可能無法判斷」。

對於ChatGPT等AI工具的最佳使用方式，程涵宇營養師建議將其定位為「輔助工具」而非「完全解答」，她認為AI比較適合幫助有選擇障礙的民眾分析目前飲食習慣的問題點，提供大方向建議或激發靈感。

「AI擅長回答是或不是，加上原因說明等明確問題，若提問過於籠統或模糊，答案精準度會受影響」，程涵宇營養師也提醒，AI雖是優秀工具，但搭配專業的驗證與修正，才能讓建議更安全、更適合個人需求。

