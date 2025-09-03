　
社會 社會焦點 保障人權

七月半驚魂！北投、士林各傳女駕駛不明原因自撞　車身均90度側翻

記者黃宥寧／台北報導

七月半巧合？台北市北投、士林區3日一天內發生2起駕駛自撞翻車事故，35歲花農高女駕車行經北投竹子湖路時，疑操作不慎撞上邊坡，車輛90度側翻，所幸平安；晚間，62歲陳姓女子自大葉高島屋停車場駛出，不明原因自撞人行道路緣翻車，還波及2部自行車，胸部受傷送醫。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區3日上午發生一起女性駕駛自撞翻覆車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局指出，3日上午10點27分許，35歲高姓女子駕駛轎車沿竹子湖路北往南行駛，不料行經竹子湖路64之1號前時，疑似因操作不慎，左前車頭擦撞對向車道邊坡，造成車輛右側翻覆。高女及乘客2人意識清楚，無明顯外傷，均送醫檢查，酒測值為0，肇事責任尚待釐清。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區陳姓女駕駛自大葉高島屋停車場駛出，不明原因自撞翻車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

無獨有偶，3日晚間6點1分許，士林區62歲陳姓女子駕駛轎車自大葉高島屋停車場駛出時，不明原因自撞忠誠路2段53巷南側人行道路緣後翻車，並波及停放於人行道上的2部自行車。陳女胸部挫傷，所幸並無大礙，經檢測也無飲酒情形，詳細肇事原因仍待調查。

北投與士林分局皆提醒，駕駛人上路前務必檢查車況，避免疲勞駕駛，並隨時注意道路狀況，以維護自身及其他用路人的行車安全。

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

翻車

