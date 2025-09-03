明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

▲熱帶性低氣壓TD18。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天西半部地區及東半部山區有午後雷陣雨，且要留意較大雨勢。下周日至周一南方雲系北移，水氣增多，午後中部以北、東北部有較大雨勢機率。另外，熱帶性低氣壓TD18預計明天凌晨生成颱風「琵琶」，明、後天影響日本九州、四國。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天天氣較不穩定，西半部地區及東半部山區有午後局部雷陣雨，西半部山區及南部近山區有大雨機率，恆春半島整天不定時有零星雨。周五午後降雨範圍縮小，桃園以南及其他山區有雷陣雨，環境為東南風，東南部及恆春有不定時短暫陣雨。

他指出，周六東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後雷陣雨範圍擴大，南部地區及中部以北山區有大雨機率。下周日至周一南方雲系北移，南部及花東有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中部以北、東北部有局部短暫陣雨，且有較大雨勢機率。

他表示，下周二至周三各地回到多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有雷陣雨，東南部及恆春半島有不定時短暫雨。

張承傳指出，日本南方海面的熱帶性低氣壓預計明天凌晨生成颱風「琵琶」，明、後天通過日本九州、四國北上。另外，南邊低壓帶目前沒有明顯發展，後續將往海南島前進，下周日至周一為台灣南部帶來水氣。

溫度方面，張承傳表示，未來一周各地普遍都在32至35度，沒有太大變化。

