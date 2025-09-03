今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

記者周湘芸／台北報導

今、明天受冷心低壓影響，午後雷陣雨明顯，要留意局部大雨，周六至下周二南方雲系北移，各地水氣再增加。此外，琉球東南方海面的熱帶性低氣壓未來往日本九州前進，預計今晚至明晨生成颱風「琵琶」，前往旅遊要留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑表示，琉球東南方海面的熱帶性低氣壓TD18未來往日本九州前進，移動過程中持續增強，預計今晚至明晨生成颱風「琵琶」，後期會往日本關東、關西前進，提醒民眾前往旅遊要留意。

▲熱帶性低氣壓TD18。（圖／氣象署提供）

他指出，目前台灣附近沒什麼雲系，東邊高空有冷心低壓，今、明天午後雷陣雨明顯。今晚至明天台灣附近為南風，周四菲律賓東方有熱帶雲簇發展，未來往西前進，周五抵達菲律賓附近，屆時太平洋高壓勢力增強，台灣天氣穩定，周六、周日低壓進入南海往中南半島，台灣受南方雲系北移影響，水氣增多，午後雷陣雨明顯。

趙竑表示，今、明天冷心低壓影響，午後雷雨明顯，恆春整天有零星局部短暫雨，其他地區為午後雷陣雨，尤其山區發展旺盛有局部大雨，高屏雨勢更有機會擴及平地。周五太平洋高壓增強，午後雷雨集中在山區，雨勢趨緩。

他指出，周六南方雲系增加，東半部及恆春半島整天都有短暫陣雨，南部有短延時大雨，中部以北雨勢集中在山區，平地也有午後陣雨機率。下周日至周二南方雲系北移，雨區廣泛，山區及近山區平地都有明顯降雨。

溫度方面，趙竑指出，最近雖然沒有高溫資訊，但沒有降雨的空檔仍有局部34至35度高溫。