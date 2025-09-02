　
熱帶低壓最快明天生成　午後西半部防較大雨勢

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨至上午西半部有短暫降雨，午後各地也有雷陣雨，且西半部山區有局部大雨機率。琉球南方海面的一般性低氣壓，最快明天增強為熱帶性低氣壓，對台灣無影響，周四、周五前往日本民眾要留意。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地多雲，恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午西半部有短暫降雨，午後西半部地區及東半部山區有短暫雷陣雨，且西半部山區有局部大雨機率。周四水氣減少，各地多雲到晴，恆春半島有局部短暫雨，午後西半部地區及其他山區有局部雷陣雨，西半部山區有局部大雨機率。

他指出，周五至周日各地多雲到晴，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六環境偏東風，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有短暫雷陣雨。下周日至周二南方雲系北移，南部及花東有局部短暫雨，其他地區也有午後短暫雷陣雨。

張竣堯指出，目前琉球南方海面有個一般性低氣壓，未來向北移動，最快明天增強為熱帶性低氣壓，對台灣無影響，周四、周五前往日本九州、四國的民眾要留意。

他也說，菲律賓東方至南海為低壓帶，未來有熱帶系統發展可能，但未來一周直接影響台灣的機率較低。而下周日至周二南海有個一般性低氣壓，將為台灣帶來偏南風水氣，但增強機率不高。

溫度方面，張竣堯表示，明天雲量偏多，各地普遍31至34度。周四至周末水氣轉乾，各地回到32至35度高溫，局部更有36度機率。

