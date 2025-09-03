向英雄致敬！基隆93秋祭國殤典禮　邱佩琳主祭緬懷先烈

▲緬懷先烈護國精神，基隆市忠烈祠秋祭典禮莊嚴隆重。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今（3日）是九三軍人節，基隆市2025年秋祭國殤典禮於中正公園忠烈祠莊嚴舉行。典禮由副市長邱佩琳擔任主祭，各界代表包括立法委員、市議會、市政府各單位主管、區長、軍方代表及學校一級主管等均到場參與，共同追思為國捐軀的先烈。

典禮於上午舉行，現場氣氛肅穆隆重。與會貴賓包括立法委員林沛祥秘書黃申棟、基隆市議會秘書長李銅城、基隆市議員張耿輝、陳宜議員秘書池俊朋，以及民政處長呂謦煒、消防局長游家懿、文化觀光局長江亭玫、產業發展處長蔡馥嚀等市府團隊，齊聚向英靈致上最高敬意。

▲基隆市副市長邱佩琳代表市府向先烈表達最高敬意。

副市長邱佩琳致詞時表示，秋祭國殤典禮不僅是感念先烈們捨身護國的精神，更期望藉此提醒社會大眾珍惜得來不易的和平與安定，並將其忠勇精神與責任價值代代傳承。她強調，基隆市每年在九三軍人節當日或之前辦理這項公開儀典，是為了凝聚向上向善的社會力量，喚起全民對國家與土地的認同。

民政處長呂謦煒指出，典禮過程中所有與會者皆肅立致敬，共同感念英靈的無私奉獻，並祈願國泰民安、社會祥和。儀式簡單而隆重，充分展現對先烈的尊崇與追思。