生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史丹佛天才的最強學習法！三明治記憶法讓你過目不忘

▲▼史丹佛,記憶法,高效率。（圖／pexels）

▲老是記不住，試試最科學、符合大腦運作的學習技巧。（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

「明明剛背過，卻轉眼就忘？」許多學生或上班族都有相同困擾，與其責怪自己「記性差」，不如檢視是否掌握正確的記憶方法，近期受到社群熱議的「三明治記憶法」，便被視為最科學、最符合大腦運作原理的學習技巧，不少人實測後直呼「真的能背得更牢」。

日本記憶專家石井貴士在著作《1分鐘超強記憶法》中指出，大腦會優先保留被認為「重要」的資訊，反之若判定為無關緊要，就會逐漸淡出，因此，掌握「如何輸入」與「何時複習」的時機，比死背來得更有效率，所謂「三明治記憶法」，就是利用睡前、起床後與當日第三次複習三個黃金時段，將學習內容牢牢封存，就像三片吐司夾住中間的記憶材料，效果顯著。

▲▼史丹佛,記憶法,高效率。（圖／pexels）

美國史丹佛大學線上高中校長星友啓在出版的《史丹佛高效記憶法》中也認同這樣的觀點。他強調，真正有效率的學習應從大腦「輸入機制」著手，速讀的關鍵不在於讀得有多快，而在於能否真正理解內容。透過條目化的整理方式，將重點轉化為大綱或摘要，可以有效加深記憶痕跡；在觀看影片學習時，若能同時結合閱讀與聆聽，再配合關鍵詞測試或事後自我問答，便能確實吸收知識。星友啓指出，這些方法都是以科學化的思維來優化大腦訊息處理，就算是不擅長讀書的人，也能透過這些技巧獲得顯著進步。

▲▼史丹佛,記憶法,高效率。（圖／pexels）

三大關鍵步驟，記憶更快更穩。

第一步是「睡前輸入」：建議在晚上8點半至10點之間，挑選關鍵知識點進行第一次背誦，此時大腦已漸漸放鬆，能有效把資訊「送進記憶倉庫」。

第二步是「高品質睡眠」：入睡後，大腦會自動將當天吸收的資訊進行整理與分類，這個過程就是所謂的「記憶鞏固」，因此避免睡前滑手機，才能確保記憶處理過程順利。

第三步則是「起床後複習」：清晨的90分鐘是大腦最清醒的時段，將前一晚背誦的內容再度溫習，能把短期記憶推進長期記憶。若能用自己的話重新複述，更能加深印象。

24小時內的第三次複習被視為「記憶曲線」的關鍵節點，能讓知識完全定型，睡前與早晨的神經活動與記憶處理最密切，若能在當日進行第三次複習，就能在大腦建立穩固的神經連結。

▲▼史丹佛,記憶法,高效率。（圖／pexels）

除了三個黃金時段，專家也建議通勤族善用「碎片時間」，在搭乘大眾交通工具時，雜音反而能迫使大腦專注於排除干擾，提升注意力，特別適合需要背誦的科目，例如英文單字、歷史知識等；至於數學、物理等偏重理解的學科，則不建議在此時段進行。

同時，通勤讀書還有一個小技巧，選擇車廂頭尾位置，能減少上下車人潮干擾，專注度更高，專家也提醒，大腦的專注力大約只能持續90分鐘，若能把握這個節奏規劃讀書時間，再配合「三明治記憶法」，就能大幅提升學習成效。

09/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

史丹佛記憶法高效率

