比躺著耍廢更有效的養生法　研究發現「心流狀態」能延長壽命　

▲沈浸狀態不只讓人效率加倍，對心理與身體健康都有益。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊智雯／綜合報導

常常在社群上看到有人曬出「進入心流」的時刻，有人一畫畫就是5小時忘了吃飯，有人跑步時進入超脫模式，還有人說打完報告居然覺得精神抖擻！你一定也曾有過「不知不覺3小時過去」的體驗，這就是心理學中著名的「心流」狀態，也就是所謂的高效率秘技，最近研究更發現，這種沈浸狀態不只讓人效率加倍，還可能對心理與身體健康都有保護力，難怪成為全球高手們熱衷追求的「無敵模式」。

知名作家村上春樹在自傳性散文《當我談跑步時，我談些什麼》書中寫道「我每天早上四點起床寫作，大約工作五到六個小時，午後跑步，晚上閱讀與聽音樂，然後十點上床睡覺，我重複這樣的生活節奏，一天又一天，這樣的生活幫助我維持寫作的狀態。」每天早起寫作進入像冥想一樣的專注狀態，是讓他30年如一日創作不斷的秘密武器；有鋼琴家曾形容，當他進入心流狀態時，彷彿進入一種狂喜的境界，「我感覺不到自己，好像整個人都不存在了，雙手像是脫離意志，自動彈奏著琴鍵」，這種忘我專注的瞬間，正是藝術家最常體會的「心流」時刻，也是創作靈感與情感表達最純粹的交會點

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「心流」（Flow）這個名詞，由心理學家契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）提出，指的是當一個人全神貫注在某項活動中，身心合一、忘我投入的極致狀態，這種「最優體驗」不只常發生在藝術創作、運動訓練、學習與工作中，更是一種讓人感到充實、滿足與幸福的內在泉源。

而瑞典卡羅琳斯卡醫學院最新研究也揭示，經常進入心流的人，罹患憂鬱、焦慮、壓力相關疾病與心血管疾病的風險明顯較低，行為遺傳學副教授Miriam Mosing指出，除了遺傳與環境外，是否能順利進入心流，還與人格特質如「神經質」程度有關，神經質高的人容易感到壓力和心理緊張，也更容易罹患心血管疾病，研究人員也發現，經常性的心流體驗對嚴重憂鬱和焦慮的發展有一定的保護作用。

「心流」並不是特殊人士的專利，每個人都能練習進入這種沈浸又高效的狀態，想要進入效率爆表、創造力噴發的「心流」狀態，首先要創造一個剛剛好的挑戰，例如寫報告時，如果目標設定太簡單會覺得無聊，太難又會焦慮卡關，唯有在能力邊緣、稍有難度的任務，接著，營造不被打擾的專注環境也很關鍵，像是把手機靜音、戴上降噪耳機、設定25分鐘內只做一件事，都是入門儀式。

另一個小技巧是「立即回饋」，例如正在畫畫、寫作或寫報告時，能夠馬上看到成果或進步，會讓你更容易維持動力，將任務切成小單元、設定可完成的小目標，也能降低心理壓力，讓大腦知道「我現在只要完成這段文字」或「只要上完色就好」，就能降低分心、快速進入狀態，許多創作者、運動員、企業家都靠這套「心流公式」，找到專屬的節奏與巔峰表現，不用特別天分，每個人都可以打造自己的心流練習時間！