史丹佛AI團隊抄襲中國清華系大模型！　作者道歉：撤下Llama3-V

記者廖翊慈/綜合報導

史丹佛一AI團隊5月29日發布了一個名為「Llama3-V」的多模態大模型,宣稱只需500美元,就可訓練出一個性能可與GPT4-V媲美的模型。隨後,該模型被指抄襲,與中國清華系大模型相似度極高。目前,Llama3-V已被團隊撤下,作者也公開道歉。

據《每日經濟新聞》報導,史丹佛大學AI團隊在2024年5月29日發布了一個名為Llama3-V的多模態大模型,聲稱只需500美元,就能訓練出一個性能可與GPT4-V媲美的模型。 Llama3-V不僅在社群媒體上迅速竄紅,還一度衝上了HuggingFace趨勢榜首頁。

然而,一名網友發現,該團隊發布的Llama3-V和中國大模型MiniCPM-Llama3-V 2.5有極高的相似度,後者是由中國大模型初創企業「面壁智能」和「清華大學自然語言處理實驗室」共同推出的。

網友還在面壁智能GitHub的專案下放出了一系列證據。該網友表示,「這兩個模型的結構、程式碼、設定檔都一模一樣,只有變數名被替換了。」

隨後,面壁智能首席科學家、清華大學長聘副教授劉知遠在知乎上回應,「MiniCPM-Llama3-V 2.5在研發時,內置了一個彩蛋,就是對『清華簡』的識別能力,而Llama3-V模型居然也有一模一樣的能力。」

報導指出,清華簡是清華大學於2008年7月收藏的一群戰國竹簡,為戰國中晚期文物。劉知遠透露,識別清華簡是MiniCPM-Llama3-V 2.5的實驗功能,「訓練影像是最近從出土文物中掃描並標註,且尚未公開發布。」

兩個模型在辨識的表現上,正確的結果基本上一致,錯誤的情況也相當相似。遭到大量質疑後,這位史丹佛團隊成員已刪除他們在X上官宣模型的推文,並將該項目在Github和HuggingFace上的庫一併刪除。

李大海3日在聲明中表達了對此事的深切遺憾,並指出,儘管從某種程度上看,這種模仿可以被視為他們的成果得到了國際團隊的某種認可,但他更強調應該構建一個開放、協作且充滿信任的科技社群環境。他進一步強調,他們希望團隊的努力和優秀工作能吸引更多人的注意和認可,但並非以這種被模仿甚至抄襲的方式。

昨(4)日,Llama3-V團隊的兩位作者森德哈斯·沙瑪(Siddharth Sharma)和阿克沙·加格(Aksh Garg)在社交平台上,向面壁MiniCPM團隊正式道歉,並表示會將Llama3-V模型悉數撤下。

阿克沙表示,「首先,我們要向MiniCPM原作者道歉。我、森德哈斯·沙瑪,以及穆斯塔法(Mustafa)一起發布了Llama3-V,穆斯塔法為這個項目編寫了代碼,但從昨天起就無法聯繫他。未被告知或意識到OpenBMB(清華團隊支持發起的大規模預訓練語言模型庫與相關工具)之前的任何工作。對所發生的事情承擔全部責任,並已撤下Llama3-V,再次致歉。」

