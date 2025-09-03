　
社會焦點

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

▲▼北市富商向詠強第3度酒駕還撞死新加坡空少，被起訴涉犯酒駕肇事致人於死罪嫌，台北地院國民法官參審開庭，檢方具體求刑8年到10年。（圖／記者黃哲民攝）

▲富商酒駕撞死人遭判刑6年8月徒刑定讞，遭傳喚入監，卻未在昨日依法報到。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

富商向詠強因兩度酒醉駕車，駕照遭到吊銷，但他仍無照上路。2023年11月間他第三度酒駕肇事，在台北市中心撞死一名過馬路的新加坡空少。向男賠償受害者家屬800萬元取得和解，仍被判刑6年8月定讞，台北地檢署傳喚向詠強9月2日入監服刑，但向卻未出現，檢方今(3日)發拘票指揮警方進行拘提，若向男逃匿不到案，將發布通緝。

現年54歲的向詠強，在台北市區內經營多家高檔按摩店，收入頗豐，不過他在2015年、2019年，兩度酒醉駕車遭查獲，駕照早就遭到吊銷；但他仍持續開車上路，甚至還開進口保時捷休旅車出入。判決指出，2023年11月1日，向男當天中午與人聚餐飲酒，搭乘計程車返回位在大安區、自己經營的高檔按摩店中休息，晚間8點多，他自認為酒已經消退，開著保時捷返回新北市新店住處，途中又撞死一名過馬路的新加坡空少，複訊後以75萬元交保。

全案經審理，一審國民法官將他判刑6年8月，二、三審皆維持6年8月的刑度，刑期定讞。檢方傳喚向男入監，向男原應於9月2日報到，但他人卻沒有出現，檢方今（3日）簽發拘票，由警方拘提向男執行發監，若向男仍不歸案，75萬保證金將被沒收，且遭到通緝。

▼向詠強肇事時所駕保時捷休旅車，因強烈撞擊，引擎蓋竟凹折出受害人的人形。（資料照／記者張君豪翻攝）

▲經商有成的向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少。（圖／記者張君豪翻攝）

09/02 全台詐欺最新數據

