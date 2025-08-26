　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小孩

▲▼兒福聯盟調查，台灣近8成家長陷入育兒焦慮，3成後悔生小孩。（圖／兒福聯盟提供）

▲兒福聯盟調查，台灣近8成家長陷入育兒焦慮，3成後悔生小孩。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

近來「教育富養」觀念興盛，不過育兒成本也相對水漲船高，兒福聯盟今（26日）公布「2025年台灣家長育兒焦慮調查報告」，顯示有8成家長陷入育兒焦慮，擔心孩子落後，因而有65%的孩子都有參與補習或才藝課，甚至有3成的家長坦承，如果能重新選擇「不想生小孩」。

兒福聯盟針對全台1090位育有12歲以下孩童的家長，進行網路問卷調查，有近8成（79.7%）的家長擔心孩子學習落後，66.2%因孩子表現不如預期而憂慮，也有許多家長因資訊不足或比較心態而不安，這些焦慮也進一步反映在孩子的學習和課外安排上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數據顯示，65%的孩子參與補習或才藝課程，其中19.8%晚上8點後才下課，回家後仍需複習功課，睡眠時間被嚴重壓縮。在才藝學習方面，55.8%的兒童有上才藝課，其中46.2%學習一項才藝、35.7%學兩項才藝，18.1%的孩子甚至同時學習三項以上的才藝。

調查發現，近6成的家庭每月支出數千至上萬元於補習或才藝課程，而物價節節高升，也有93.6%的家長坦言，物價上漲已對家庭造成影響，「經濟」因素更成為家長主要焦慮來源，特別是育有12歲以下孩子的家庭感受更深。除此之外，當代父母普遍背負「完美教養」期待，更讓他們備感焦慮。

還有8成以上的家長認為「孩子出問題會被怪罪是父母沒教好」，近半數家長感到外界期待父母「不能犯錯」。這些看不見的壓力，使6成4的家長經常懷疑自己是否是好父母，38%甚至直言孩子是主要壓力源，更有31.9%的家長坦言，「若能重新選擇，我不會想生小孩」。

▲▼兒福聯盟調查，台灣近8成家長陷入育兒焦慮，3成後悔生小孩。（圖／兒福聯盟提供）

▲「經濟」因素成為家長主要焦慮來源，特別是育有12歲以下孩子的家庭感受更深。（圖／兒福聯盟提供）

高昂的教育支出，讓家長承擔經濟壓力，更加劇育兒焦慮。兒盟調查發現，每月在補習或才藝花費1萬元以上的家長，其教育焦慮平均分數顯著高於花費較少的家長。反映了經濟壓力與教育競爭的相互影響，讓家長在追求孩子未來成就的同時，形成其經濟與心理的雙重困境。

面對教育、經濟與社會三大壓力，家長該如何自處？兒盟調查進一步發現，儘管高達96%家長喜歡與孩子共度時光，但許多人因長期焦慮，難以體會育兒幸福。

後悔生小孩的家長，在教育、經濟、社會期待三項焦慮指標上，分數都明顯較高。部分家長甚至表示，過度焦慮已影響親子關係，擔心孩子過早承受大人世界的壓力。

▲▼兒福聯盟調查，台灣近8成家長陷入育兒焦慮，3成後悔生小孩。（圖／兒福聯盟提供）

▲後悔生小孩的家長，焦慮指數都明顯較高。（圖／兒福聯盟提供）

針對這些困境，兒福聯盟提出3點建議：首先，家長應學習覺察自我焦慮，適時放鬆，並以長遠角度看待孩子成長，避免短期成敗影響心情。其次，建議教育主管機關參考國外經驗，調整考試與評量制度，降低競爭壓力，讓孩子能專注於學習歷程。

最後，政策面應延伸育兒支持至國小學齡，包括增設稅賦優惠、延長育兒津貼年齡，並鼓勵企業參與育兒支援，以實際行動減輕家長經濟負擔。兒盟強調，唯有社會制度與氛圍共同支持，才能讓家長走出焦慮循環，讓孩子在探索與幸福中成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小孩

午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增

日本高溫破紀錄「賞楓期恐延後」　氣象專家：櫻花季也會縮短

中華郵政今起停收輸美商品郵件　民眾寄件恐貴2至3倍

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓

高麗菜吃到剩一口「鼎泰豐店員突道歉」！原因讓他傻眼：服務太好

文大宿舍爆偷拍「蔡尚樺男友受害」　校方：將會同警方全面巡檢

親戚「年紀比較小、輩分比較大」不知怎稱呼！一票都遇過：很正常

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小孩

午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增

日本高溫破紀錄「賞楓期恐延後」　氣象專家：櫻花季也會縮短

中華郵政今起停收輸美商品郵件　民眾寄件恐貴2至3倍

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓

高麗菜吃到剩一口「鼎泰豐店員突道歉」！原因讓他傻眼：服務太好

文大宿舍爆偷拍「蔡尚樺男友受害」　校方：將會同警方全面巡檢

親戚「年紀比較小、輩分比較大」不知怎稱呼！一票都遇過：很正常

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再添驚豔！手作生活節與藝術品味的家共譜精緻生活

差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

男大生古坑樟湖吊橋戲水失蹤！校方還原經過　村長曝：是危險水域

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

護理師獨值夜班病房鈴聲狂響　推門..傳音樂聲但根本沒人！

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

可能又有新颱風　預估路徑曝

即／被指「害樂天輸球」　Josh拍片回應了

「4星座」事業大翻身！一路旺到年底

即／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

快訊／2縣市有感！05：10規模4地震　最大震度2級

快訊／2縣市豪大雨特報　午後下最多地區曝

旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

更多熱門

相關新聞

防兒虐修法初審進入深水區　她點3立委缺席「完全漠視」

防兒虐修法初審進入深水區　她點3立委缺席「完全漠視」

立法院社會福利及衛生環境委員會昨（6）日召開《兒童托育服務法》第二次逐條審查會議，對「監管雲」等關鍵條文進行審議。對此，時代力量再度於立法院前舉行公民監督行動，呼籲委員應負起責任，積極出席、認真審查，勿讓兒童托育安全淪為政治冷感的犧牲品。時代力量也點名，包含國民黨立委蘇清泉、邱鎮軍與民進黨立委楊曜，都未出席，其中蘇、邱兩人更已連續兩次未出席。兒少權益完全被他們所漠視。

前社工不認失職害死剴剴　反問法官：要負什麼責

前社工不認失職害死剴剴　反問法官：要負什麼責

公共場合小孩哭鬧就被白眼？5成民眾先看家長「這舉動」

公共場合小孩哭鬧就被白眼？5成民眾先看家長「這舉動」

剴剴案判決出爐　兒盟聲明「3大作為檢討」

剴剴案判決出爐　兒盟聲明「3大作為檢討」

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

關鍵字：

兒福聯盟育兒焦慮

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面