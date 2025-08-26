台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小孩

▲兒福聯盟調查，台灣近8成家長陷入育兒焦慮，3成後悔生小孩。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

近來「教育富養」觀念興盛，不過育兒成本也相對水漲船高，兒福聯盟今（26日）公布「2025年台灣家長育兒焦慮調查報告」，顯示有8成家長陷入育兒焦慮，擔心孩子落後，因而有65%的孩子都有參與補習或才藝課，甚至有3成的家長坦承，如果能重新選擇「不想生小孩」。

兒福聯盟針對全台1090位育有12歲以下孩童的家長，進行網路問卷調查，有近8成（79.7%）的家長擔心孩子學習落後，66.2%因孩子表現不如預期而憂慮，也有許多家長因資訊不足或比較心態而不安，這些焦慮也進一步反映在孩子的學習和課外安排上。

數據顯示，65%的孩子參與補習或才藝課程，其中19.8%晚上8點後才下課，回家後仍需複習功課，睡眠時間被嚴重壓縮。在才藝學習方面，55.8%的兒童有上才藝課，其中46.2%學習一項才藝、35.7%學兩項才藝，18.1%的孩子甚至同時學習三項以上的才藝。

調查發現，近6成的家庭每月支出數千至上萬元於補習或才藝課程，而物價節節高升，也有93.6%的家長坦言，物價上漲已對家庭造成影響，「經濟」因素更成為家長主要焦慮來源，特別是育有12歲以下孩子的家庭感受更深。除此之外，當代父母普遍背負「完美教養」期待，更讓他們備感焦慮。

還有8成以上的家長認為「孩子出問題會被怪罪是父母沒教好」，近半數家長感到外界期待父母「不能犯錯」。這些看不見的壓力，使6成4的家長經常懷疑自己是否是好父母，38%甚至直言孩子是主要壓力源，更有31.9%的家長坦言，「若能重新選擇，我不會想生小孩」。

▲「經濟」因素成為家長主要焦慮來源，特別是育有12歲以下孩子的家庭感受更深。（圖／兒福聯盟提供）

高昂的教育支出，讓家長承擔經濟壓力，更加劇育兒焦慮。兒盟調查發現，每月在補習或才藝花費1萬元以上的家長，其教育焦慮平均分數顯著高於花費較少的家長。反映了經濟壓力與教育競爭的相互影響，讓家長在追求孩子未來成就的同時，形成其經濟與心理的雙重困境。

面對教育、經濟與社會三大壓力，家長該如何自處？兒盟調查進一步發現，儘管高達96%家長喜歡與孩子共度時光，但許多人因長期焦慮，難以體會育兒幸福。

後悔生小孩的家長，在教育、經濟、社會期待三項焦慮指標上，分數都明顯較高。部分家長甚至表示，過度焦慮已影響親子關係，擔心孩子過早承受大人世界的壓力。

▲後悔生小孩的家長，焦慮指數都明顯較高。（圖／兒福聯盟提供）

針對這些困境，兒福聯盟提出3點建議：首先，家長應學習覺察自我焦慮，適時放鬆，並以長遠角度看待孩子成長，避免短期成敗影響心情。其次，建議教育主管機關參考國外經驗，調整考試與評量制度，降低競爭壓力，讓孩子能專注於學習歷程。

最後，政策面應延伸育兒支持至國小學齡，包括增設稅賦優惠、延長育兒津貼年齡，並鼓勵企業參與育兒支援，以實際行動減輕家長經濟負擔。兒盟強調，唯有社會制度與氛圍共同支持，才能讓家長走出焦慮循環，讓孩子在探索與幸福中成長。