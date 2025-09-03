肯德基「3大優惠券」今天限定領　原味蛋撻買1送1

▲肯德基今天祭出3大限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基APP「炸翻星期三」活動今（3）日限時1天開跑，本周3大優惠下殺5折起，包括「原味蛋撻買1送1」，換算下來每顆蛋撻不到24元，還有買炸雞送蛋撻桶餐等，上午10時30分起開放領券，送完為止。

肯德基祭出會員限定「炸翻星期三」活動，優惠包括「原味蛋撻買1送1」，2顆蛋撻特價47元，單顆24元有找；「買炸雞送蛋撻桶餐特價399元」內含咔啦脆雞6個+原味蛋撻6個，現省300元；「激省明星4件組特價159元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥薯條+原味蛋撻2顆+小杯可樂。

以上優惠券於今日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止，優惠券限今天到9月5日使用。

▲漢堡王祭出4款99元套餐組合加碼優惠券。（示意圖）

另外，漢堡王至9月14日前則祭出4款99元套餐組合加碼優惠券，「單人超省餐」包括「花生培根脆雞堡+4塊雞塊+中杯飲品（優惠券代碼：P0612）」、「小華堡+4塊雞塊+中杯飲品（優惠券代碼：P0613）」。

雙堡滿足餐則推「BBQ培根牛肉堡+經典脆雞堡（優惠券代碼：P0536）」、「BBQ培根牛肉堡+雙起士牛肉堡（優惠券代碼：P0611）」，平均單堡價格不到50元。

此項優惠各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店不適用。