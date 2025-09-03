不斷更新／九三閱兵登場　防空反導群「反無人機」裝備現身

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸為紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭（二戰）勝利80週年，今（3）日在北京天安門城樓前的長安街上舉行盛大閱兵儀式，包括大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩皆親自出席觀禮。本次閱兵將由45個方隊及空中梯隊組成，部分尚未在公開場合露面的新式及無人裝備預計也會在本次閱兵登場。

10：07

解放軍防空反導群部隊派大陸國產雷達車及紅旗系列防空飛彈車進入閱兵行列，值得注意的是，反無人機系統的武裝車輛也在受閱部隊序列中。

10：00

解放軍地面作戰裝備方隊登場，由地面突擊方隊、兩棲突擊方隊、空降突襲方隊和遠程火砲方隊組成。

09：50

解放軍步兵方隊通過天安門城樓接受檢閱，其中，軍事航天部隊方隊、信息支援部隊方隊和網絡空間部隊方隊首次現身。

09：45

解放軍空中護旗梯隊率先登場，由東向西，以既定的編組隊形飛越天安門廣場，據了解，吊掛小組共吊掛三面旗幟和正義必勝、人民必勝和和平必勝三幅橫幅。

09：20

習近平登指揮車檢閱部隊

09：10

中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平在天安門城樓上發表講話。

09:00

大陸九三閱兵登場，80響禮炮與護旗隊進入天安門廣場。升旗典禮由解放軍儀仗司禮大隊編隊正步入場，從天安門廣場前的大陸人民英雄紀念碑，朝升旗台方向前進。