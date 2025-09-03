陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

<br>

記者陳冠宇／台北報導

中國大陸今（3）日在北京天安門廣場舉行大閱兵，以紀念抗戰勝利80周年。大陸國家主席習近平發表講話表示，中國堅持走和平發展道路，並稱要加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整。值得注意的是，習近平的講話中並未提及台灣。

上午近9時，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩等各國元首一同現身在天安門城樓，隨後由大陸國務院總理李強宣布活動開始。在施放象徵抗戰勝利80周年的80響禮炮之後，升起五星旗與奏唱《義勇軍進行曲》，後由習近平發表講話，並檢閱軍隊。

習近平表示，「中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利」。

習近平指出，「中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻」。

▲大陸國家主席習近平於九三閱兵發表講話。（圖／翻攝央視）

習近平說，「歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演」。

習近平強調，「中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰」。

習近平接著說，「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體」。

習近平說，「中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。