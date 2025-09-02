　
生活 生活焦點

總被說太敏感！專家揭「高敏感族」10大特質　細膩特質讓你在職場更吃香

▲▼高敏感,細膩,特質。（圖／pexels）

▲高敏感特質存在100多種生物中。（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

對周遭環境特別敏感，總是比別人更容易察覺他人的情緒，或是常常發現別人沒有看到的細節，經常被形容內向、安靜甚至有點「膽小」，其實你很可能屬於所謂的「高敏感族」，「高敏感」（Highly Sensitive Person，HSP）並不是疾病，而是一種天生的特質，根據心理學家伊萊恩．阿隆博士的研究，全球約有20%的人口屬於高敏感族群，這種特質甚至存在於100多種生物中，包括靈長類、貓科動物甚至果蠅，高敏感人士通常擁有更細膩的感受力，能展現高度的同理心、創造力與自我覺察力，但同時也更容易受到外界刺激影響，國外網站《introvertdear》列出10點高敏感族群的特質。

▲▼高敏感,細膩,特質。（圖／pexels）

1. 容易受到驚嚇：平常很容易被嚇到，只要有人突然靠近，或是家人出現在意想不到的角落，都會讓你大吃一驚。

2. 即使外向也需要大量獨處時間：即使擁有很多朋友，與朋友相處時非常活潑外向，但是下班、下課後情願回到家躲進安靜角落，需要大量獨處時間，讓自己慢慢恢復能量。

3.對暴力或殘忍新聞強烈排斥：看到有動物被虐待或是暴力犯罪的畫面，會感到噁心不安，甚至久久無法忘懷。

4.對美麗事物同樣深受觸動：喜歡看藝術作品、自然景色或充滿陽光的空間，看到這些美麗的事物都會讓你感動不已，沉浸在幸福的情緒裡。

5.對聲音特別敏感：在人來人往的捷運站、吵雜的市場等很多種聲音的環境，容易造成緊張與焦慮，但聽到喜愛的音樂卻能瞬間帶來好心情，甚至進入「放空」的狀態。

▲▼高敏感,細膩,特質。（圖／pexels）

6.對氣味反應強烈：聞到強烈的香水、食物味道會讓你嚇一跳，迫使你避開那個地方，對味道喜好很強烈，即使是一般人覺得好聞的氣味，也可能會有過度刺激的不適感。

7.對時間壓力特別敏感：很在乎約定好的時間以及日期，對於緊迫的截止日期與繁重行程，會讓高敏感族感到焦躁不安，很難快速切換心境完成任務。

8.常被誤解為害羞或安靜：小時候常被貼上「害羞」標籤，但其實是因為面對社交場合容易感到壓力，因此選擇安靜觀察環境，而不是沒有想法。

9.在擁擠或吵雜的場合會被消耗：無論是酒吧、演唱會，甚至是辦公室與教室，長時間處於多重刺激下，容易感到能量被慢慢抽空，最後不堪負荷。

10.能察覺細微變化：高敏感就像多了一種第六感，你可能是第一個發現朋友情緒低落，或注意到街邊小店換了新招牌的人。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

