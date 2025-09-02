屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶　捐2袋直接「一網打盡」保育萌獸

▲蘋果臉草鴞。（圖／農業部林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導



農業部林業及自然保育署屏東分署為響應10月4日世界動物日「守護生命」的重要價值，特別於10月3日上午8時至17時，在屏東捐血站(屏東縣屏東市忠孝路295號)舉辦「世界動物．捐血守護」捐血活動，並在9月4日上午9時開放線上報名，報名網址為：https://url.forest.gov.tw/x2yc54t (連結如QRCode)。

屏東分署署表示，報名參加者，只要捐血1袋(250cc)，即可獲得保育類動物草鴞或食蟹獴造型玩偶一份，如果捐血2袋(500cc)，就可以兩隻都帶回家(數量有限，送完為止)。

熱血民眾除了捐血以外，現場還備有屏東分署轄區內的各種保育類動圖像，可以完成指定任務(學習辨認屏東分署轄區內的保育類動物並追蹤屏東分署臉書)，即可帶走與動物主題有關的限量森林小物(如里山動物壓克力夾、小鹿鹿擴香木、食蟹獴吊飾、草鴞抽繩包)。

另為讓民眾能更輕易接觸到國產材，體驗山林永續的美好，現場也設有移動森林賣店，將會提供屏東分署轄區內各遊樂場域的文創商品販售，喜歡森林相關商品的朋友千萬別錯過。

屏東分署最後提醒，報名活動前，請務必確認醫療財團法人台灣血液基金會官網公告之捐血注意事項(https://reurl.cc/bmN0RE)，確認自己符合捐血資格，才不會白跑一趟喔。

活動詳情請洽屏東分署08-7236941分機171黃先生