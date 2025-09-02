被問洪秀柱參加中共93閱兵看法　蔣萬安急喊：我不會出席！

▲蔣萬安今天主持台北市忠烈祠秋祭大典。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，昨晚已搭機抵達北京，更稱自己身為前國民黨的主席，有責任延續抗戰精神。台北市長蔣萬安今（2日）受訪時強調，「我不會出席！」語畢便不願多回應。

洪秀柱上午透過辦公室發布新聞稿表示，抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，而中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為前國民黨主席，她有責任延續這段抗戰精神。洪秀柱稱，此行只為傳承歷史真相，只為向英靈致敬。「讓今日汝輩不忘抗日慘痛歷史記憶，勿忘國恥喚起國魂！讓我們銘記歷史、團結民族，捍衛和平、復興中華！」

不過，國民黨主席朱立倫昨才說，在法律規範之下，不用禁止任何個人，但是只要從事過相關重要公職的人，一定要遵守相關法律。陸委會也警告，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

蔣萬安今日出席台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，會前接受媒體聯訪時被問到，洪秀柱要出席中共九三閱兵，「您認為應該要去嗎？」蔣萬安秒回，「我不會出席！」語畢離去、不願多談。