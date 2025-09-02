讀中興大學先學會馴鵝　曾搶畢業證書！新鮮人學「防鵝攻略」

▲興大校園內約4、50隻鵝，曾傳出學生在校園內被鵝追逐。（圖／興大提供）



記者白珈陽／台中報導

開學季到來，高雄中山大學猴群之多頗為出名，屢發生猴子闖入宿舍、搶食，而台中的中興大學也有「鵝霸」，曾傳出學生在校園內被鵝追逐，甚至有大四生的畢業證書被搶走。興大本週舉行3天新生訓練，隊輔手冊中，特別列出「新生抓鵝」、「鵝追人」等注意事項，幽默的風格引起網路熱議。

據查，興大校園內約有4、50隻鵝，日前發生有畢業生在中興湖畔拍紀念照，遭黑天鵝「搶走」畢業證書，幸好畢業生反應迅速，把畢業證書奪回；以往也有不少學生，行經湖邊時被鵝追著跑、啄，都是興大人的回憶。

▲日前發生有畢業生在中興湖畔拍紀念照，遭黑天鵝「搶走」畢業證書。（圖／興大提供）



昨天起興大進行一連3天的新生訓練，新生隊輔手冊中出現「新生抓鵝」項目，提醒學長姐若遇到有新生因好奇抓鵝，就通知系上的隊輔小組長協同處理；另一注意事項是「鵝（或其他動物）追人」，希望學長姐以不造成動物受傷方式進行驅趕並保護新生，同時告知工作人員注意，並回報群組。

▲興大本週舉行3天新生訓練，隊輔手冊中，特別列出「新生抓鵝」、「鵝追人」等注意事項。（圖／興大提供）



因相關事項引起網友討論，興大今天（2日）回應表示，中興大學114學年度新生訓練訂於9月1至3日舉行，為提升新生參與度及增添活動趣味性，興大自10年前在學務處指導與協助下，將新生訓練轉型為「興鮮人成長營」，以營隊模式，由學長姐自組興鮮人團隊規劃迎新活動，以分組團康、校園闖關方式，帶領新生進行校園巡禮，從遊戲中了解學校各教學大樓的地理位置及生態環境。

中興湖位處校園中央，興大學生大部分對於湖畔成群的鵝鴨都相當習以為常，且知道如何與牠們相處，包含不餵食、不過於靠近、不抱抓小動物，鵝鴨並不會攻擊人，若遇牠們以嘴啄人，則建議快步離開，保持一定距離觀賞。

興大說，因此，在歷屆傳承的隊輔手冊中，針對突發狀況與處理方式，自然也把鵝（或其他動物）追人、新生抓鵝等情況納入，校園巡禮時，隊輔也會向新生宣傳和平與鵝鴨共處之道。