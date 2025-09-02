中度磁暴來襲擾地球24hr！專家揭台灣「傷心真相」

記者劉邠如／台北報導

近期「磁暴」消息引發熱議，甚至有民眾好奇是否能在台灣看到極光。對此，中央大學太空科學與工程學系楊雅惠教授解釋，磁暴其實就是地球磁場受到擾動的情況，多與太陽風暴及太陽暴發活動有關，但台灣地磁緯度不足，幾乎不可能看到極光，真正需要關注的反而是對衛星定位可能造成短暫影響。

專精研究磁暴楊雅惠教授指出，磁暴基本上是「地球磁場的劇烈擾動」。她解釋，地球磁場平常就會有小幅變動，但若遇到像是太陽風暴劇烈暴發，伴隨磁場和電漿物質傳送到地球，就可能引發更大的磁場波動，當波動程度達到一定規模，就稱為磁暴。

她補充，磁暴並非罕見現象，「其實算頻繁，但要看你怎麼定義頻繁。」磁暴有強弱之分，較小規模的磁暴常見，但強烈磁暴發生次數相對稀少。以這次事件來說，她直言「還好，算是不大的磁暴」。

▲磁暴（Geomagnetic Storm）是指太陽活動劇烈時，太陽風攜帶的磁場與地球磁場互相作用，導致地球周圍磁場出現大規模擾動的現象。（圖／AI示意圖）

而磁暴與太陽活動密切相關。楊雅惠說明，太陽活動大約有11年的週期：在太陽相對安靜的「極小期」，暴發減少，磁暴發生頻率較低；而進入「極大期」時，太陽活動劇烈、暴發頻繁，地球磁暴也可能增加。她指出，觀察磁暴是否頻繁，除了要看磁暴強度，也要考慮太陽所處的活動週期。

至於民眾最關心的「能否在台灣看到極光？」，楊雅惠明確表示「機會渺茫」。她指出，觀賞極光的條件與「地磁緯度」有關，而非單純的地理緯度。台灣地理緯度約23度、地磁緯度則約30幾度，仍遠低於觀賞極光所需的高緯度地區。她打趣說：「只能很sad的(傷心的)說，就算是大的磁暴發生，在台灣也看不到極光！」她強調，通常連低緯度國家能看到極光的地磁緯度，也要在40至50度之間才有機會，因此台灣無緣目睹。

楊雅惠解釋，磁暴造成的地球磁場擾動，在短時間內可能出現「變動很大或變動很快」的情況。因為許多衛星的姿態控制與定位仰賴地球磁場，當磁場在劇烈變化時，就可能導致定位出現誤差，甚至一度發生失準或暫時性失聯。她指出，這種情況並非永久性的問題，大多都能透過其他備援方式恢復，屬於暫時性的定位錯誤，「通常都還找得回來」。民眾理解其原理即可，不必過度驚慌。

▲中央大學太空科學與工程學系楊雅惠教授。（圖／記者劉邠如攝）