　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中度磁暴來襲擾地球24hr！專家揭台灣「傷心真相」

記者劉邠如／台北報導

近期「磁暴」消息引發熱議，甚至有民眾好奇是否能在台灣看到極光。對此，中央大學太空科學與工程學系楊雅惠教授解釋，磁暴其實就是地球磁場受到擾動的情況，多與太陽風暴及太陽暴發活動有關，但台灣地磁緯度不足，幾乎不可能看到極光，真正需要關注的反而是對衛星定位可能造成短暫影響。

專精研究磁暴楊雅惠教授指出，磁暴基本上是「地球磁場的劇烈擾動」。她解釋，地球磁場平常就會有小幅變動，但若遇到像是太陽風暴劇烈暴發，伴隨磁場和電漿物質傳送到地球，就可能引發更大的磁場波動，當波動程度達到一定規模，就稱為磁暴。

她補充，磁暴並非罕見現象，「其實算頻繁，但要看你怎麼定義頻繁。」磁暴有強弱之分，較小規模的磁暴常見，但強烈磁暴發生次數相對稀少。以這次事件來說，她直言「還好，算是不大的磁暴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲磁暴（Geomagnetic Storm）是指太陽活動劇烈時，太陽風攜帶的磁場與地球磁場互相作用，導致地球周圍磁場出現大規模擾動的現象。（圖／AI示意圖）

▲磁暴（Geomagnetic Storm）是指太陽活動劇烈時，太陽風攜帶的磁場與地球磁場互相作用，導致地球周圍磁場出現大規模擾動的現象。（圖／AI示意圖）

而磁暴與太陽活動密切相關。楊雅惠說明，太陽活動大約有11年的週期：在太陽相對安靜的「極小期」，暴發減少，磁暴發生頻率較低；而進入「極大期」時，太陽活動劇烈、暴發頻繁，地球磁暴也可能增加。她指出，觀察磁暴是否頻繁，除了要看磁暴強度，也要考慮太陽所處的活動週期。

至於民眾最關心的「能否在台灣看到極光？」，楊雅惠明確表示「機會渺茫」。她指出，觀賞極光的條件與「地磁緯度」有關，而非單純的地理緯度。台灣地理緯度約23度、地磁緯度則約30幾度，仍遠低於觀賞極光所需的高緯度地區。她打趣說：「只能很sad的(傷心的)說，就算是大的磁暴發生，在台灣也看不到極光！」她強調，通常連低緯度國家能看到極光的地磁緯度，也要在40至50度之間才有機會，因此台灣無緣目睹。

楊雅惠解釋，磁暴造成的地球磁場擾動，在短時間內可能出現「變動很大或變動很快」的情況。因為許多衛星的姿態控制與定位仰賴地球磁場，當磁場在劇烈變化時，就可能導致定位出現誤差，甚至一度發生失準或暫時性失聯。她指出，這種情況並非永久性的問題，大多都能透過其他備援方式恢復，屬於暫時性的定位錯誤，「通常都還找得回來」。民眾理解其原理即可，不必過度驚慌。

▲中央大學太空科學與工程學系楊雅惠教授。（圖／記者劉邠如攝）

▲中央大學太空科學與工程學系楊雅惠教授。（圖／記者劉邠如攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」　專家揭致命5點

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

方便民眾臨停！高雄新推「智慧限時機車格」　前20分鐘免費

台23線望通嶺路段邊坡掛網　即日起至月底整點放行10分鐘

「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因！全場秒懂：人性導致

讀中興大學先學會馴鵝　曾搶畢業證書！新鮮人學「防鵝攻略」

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」　專家揭致命5點

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

方便民眾臨停！高雄新推「智慧限時機車格」　前20分鐘免費

台23線望通嶺路段邊坡掛網　即日起至月底整點放行10分鐘

「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因！全場秒懂：人性導致

讀中興大學先學會馴鵝　曾搶畢業證書！新鮮人學「防鵝攻略」

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安　助東大9比2力退高大

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

八點檔反派男神壓力大到長皮蛇！被奶奶摸頭「一秒淚崩」自願投案

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

HEINZ「芥末醬」檢出環氧乙烷　越南榴槤農藥殘留超標

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

生活熱門新聞

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

跟對的人出遊「手機1神奇現象」！破5萬人點頭

美女書法家脫了！　下海拍AV

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

更多熱門

相關新聞

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

中央氣象署今（1）日發布太空天氣警訊，預告2日凌晨2時起，地球將迎來規模達G3等級的地磁擾動，影響預計持續整整24小時。

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火

加拿大育空看全球最美極光玩法

加拿大育空看全球最美極光玩法

媽媽餵點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉

媽媽餵點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

關鍵字：

磁暴極光太陽活動地磁緯度專家解析

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面